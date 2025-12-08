Для приготування бюджетних котлет хліб не потрібен: ось що треба додати до м'яса
-
-
Ці котлети виходять економними, проте дуже смачними
Коли м'яса чи фаршу вдома зовсім небагато, а домашні просять приготувати соковиті котлети, вас виручить простий та економний рецепт. Завдяки поєднанню курячого філе та картопляної основи котлети вийдуть ніжними, рум’яними й дуже ситними, і майже не відрізнятимуться від класичних, приготованих лише з фаршу.
Якщо хочете приготувати велику порцію без зайвих витрат, цей спосіб стане справжньою знахідкою. Рецептом економних домашніх котлет ділимось разом з ukr.media.
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт.
- яйце — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- кріп — за смаком
- картопля — 3 шт.
- борошно — 3 ст. л.
- сіль та перець — на смак
Етапи приготування
- Філе нарізати дрібними кубиками, як для рубаних котлет. Додати яйце і сіль з перцем на свій смак.
- Кріп та половину великої цибулини (або одну маленьку) нарізати дуже дрібно. Додати до курячого філе. Перемішати і відставити.
- Картоплю натерти на грубій тертці. Додати до неї 1 яйце, борошно, сіль, перець та добре перемішати.
- Змішати м'ясо з картопляною масою.
- Ложкою викласти котлети на пательню і посмажити на помірному (або слабкому) вогні під кришкою.
