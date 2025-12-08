Рус

Для приготування бюджетних котлет хліб не потрібен: ось що треба додати до м'яса

Наталя Граковська
Котлети з курячого філе та картоплі
Котлети з курячого філе та картоплі. Фото Freepik

Ці котлети виходять економними, проте дуже смачними

Коли м'яса чи фаршу вдома зовсім небагато, а домашні просять приготувати соковиті котлети, вас виручить простий та економний рецепт. Завдяки поєднанню курячого філе та картопляної основи котлети вийдуть ніжними, рум’яними й дуже ситними, і майже не відрізнятимуться від класичних, приготованих лише з фаршу.

Якщо хочете приготувати велику порцію без зайвих витрат, цей спосіб стане справжньою знахідкою. Рецептом економних домашніх котлет ділимось разом з ukr.media.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 1 шт.
  • яйце — 2 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • кріп — за смаком
  • картопля — 3 шт.
  • борошно — 3 ст. л.
  • сіль та перець — на смак

Етапи приготування

  1. Філе нарізати дрібними кубиками, як для рубаних котлет. Додати яйце і сіль з перцем на свій смак.
  2. Кріп та половину великої цибулини (або одну маленьку) нарізати дуже дрібно. Додати до курячого філе. Перемішати і відставити.
  3. Картоплю натерти на грубій тертці. Додати до неї 1 яйце, борошно, сіль, перець та добре перемішати.
  4. Змішати м'ясо з картопляною масою.
  5. Ложкою викласти котлети на пательню і посмажити на помірному (або слабкому) вогні під кришкою.

