Як із трьох простих продуктів зробити святкову страву: рецепт салату "Економка"
Готується цей салат дуже швидко та просто
Салат "Економка" — чудова страва на той випадок, коли хочеться приготувати щось незвичне та смачне з найпростіших продуктів. Цибуля, яєчні млинці та м'ясо гармонійно поєднуються між собою. Цей салат можна готувати як на щодень, так і на святковий стіл.
Рецептом цієї простої та вдалої закуски поділилися на порталі Gospodynka.
Інгредієнти:
- 5 цибулин (700 г)
- 7 середніх яєць
- 100 г молока
- 380 г відвареного серця (можна замінити на язик або м’ясо)
- Сіль, перець на смак
- Майонез до смаку
Етапи приготування
- Наріжте цибулю четверть кільцями та обсмажте на пательні в невеликій кількості олії до золотистого кольору та м'якості.
- Посоліть, поперчіть, перемішайте і залиште остигати.
- Змішайте яйця в глибокій мисці, додайте трохи солі та перцю. Добре розбовтайте вінчиком до більш-менш однорідної маси.
- Смажте млинці на антипригарній пательні (без олії).
- Відварене яловиче серце (або його замінники) наріжте соломкою, обов'язково вздовж волокон, щоб соломка тримала форму.
- Остиглі яєчні млинці наріжте на смужки, а потім соломкою.
- З'єднайте в мисці серце, яєчні млинці та обсмажену цибулю. Заправте майонезом і добре перемішайте.