Як із трьох простих продуктів зробити святкову страву: рецепт салату "Економка"

Наталя Граковська
Салат з відвареного серця, цибулі та яєць
Салат з відвареного серця, цибулі та яєць. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готується цей салат дуже швидко та просто

Салат "Економка" — чудова страва на той випадок, коли хочеться приготувати щось незвичне та смачне з найпростіших продуктів. Цибуля, яєчні млинці та м'ясо гармонійно поєднуються між собою. Цей салат можна готувати як на щодень, так і на святковий стіл.

Рецептом цієї простої та вдалої закуски поділилися на порталі Gospodynka.

Інгредієнти:

  • 5 цибулин (700 г)
  • 7 середніх яєць
  • 100 г молока
  • 380 г відвареного серця (можна замінити на язик або м’ясо)
  • Сіль, перець на смак
  • Майонез до смаку

Етапи приготування

  1. Наріжте цибулю четверть кільцями та обсмажте на пательні в невеликій кількості олії до золотистого кольору та м'якості.
  2. Посоліть, поперчіть, перемішайте і залиште остигати.
  3. Змішайте яйця в глибокій мисці, додайте трохи солі та перцю. Добре розбовтайте вінчиком до більш-менш однорідної маси.
  4. Смажте млинці на антипригарній пательні (без олії).
  5. Відварене яловиче серце (або його замінники) наріжте соломкою, обов'язково вздовж волокон, щоб соломка тримала форму.
  6. Остиглі яєчні млинці наріжте на смужки, а потім соломкою.
  7. З'єднайте в мисці серце, яєчні млинці та обсмажену цибулю. Заправте майонезом і добре перемішайте.
Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска