Як із трьох простих продуктів зробити святкову страву: рецепт салату "Економка"

Готується цей салат дуже швидко та просто

Салат "Економка" — чудова страва на той випадок, коли хочеться приготувати щось незвичне та смачне з найпростіших продуктів. Цибуля, яєчні млинці та м'ясо гармонійно поєднуються між собою. Цей салат можна готувати як на щодень, так і на святковий стіл.

Рецептом цієї простої та вдалої закуски поділилися на порталі Gospodynka.

Інгредієнти:

5 цибулин (700 г)

7 середніх яєць

100 г молока

380 г відвареного серця (можна замінити на язик або м’ясо)

Сіль, перець на смак

Майонез до смаку

Етапи приготування