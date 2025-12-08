Рус

Простота, яка дивує: смачний салат з морквою по-корейськи за лічені хвилини (відео)

Марія Швець
Салат з морквою по-корейськи, сиром та яйцями
Салат з морквою по-корейськи, сиром та яйцями. Фото instagram.com

Господині зазвичай активно готуються до Нового року, продумують святкове меню та експериментують із десертами і салатами.

Серед популярних страв цього сезону — новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром, який завжди виглядає ефектно та святково. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий, яскравий і надзвичайно смачний салат, який здивує гостей і стане окрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thebanka.ua".

Як приготувати салат з морквою, яйцями та сиром

Інгредієнти:

  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • морква по-корейськи — 150 г;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • сир косичка — 100 г;
  • майонез — за смаком;
  • сіль і перець — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати варені яйця та сир косичку невеликими кубиками.
  2. Усі інгредієнти скласти у велику миску.
  3. Додати майонез, сіль і перець за смаком.
  4. Добре перемішати до однорідної консистенції.
  5. Викласти салат у красиву тарілку та подати до столу.
