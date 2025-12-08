Простота, яка дивує: смачний салат з морквою по-корейськи за лічені хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Господині зазвичай активно готуються до Нового року, продумують святкове меню та експериментують із десертами і салатами.
Серед популярних страв цього сезону — новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром, який завжди виглядає ефектно та святково. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий, яскравий і надзвичайно смачний салат, який здивує гостей і стане окрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thebanka.ua".
Як приготувати салат з морквою, яйцями та сиром
Інгредієнти:
- консервована кукурудза — 1 банка;
- морква по-корейськи — 150 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- сир косичка — 100 г;
- майонез — за смаком;
- сіль і перець — за смаком;
Спосіб приготування:
- Нарізати варені яйця та сир косичку невеликими кубиками.
- Усі інгредієнти скласти у велику миску.
- Додати майонез, сіль і перець за смаком.
- Добре перемішати до однорідної консистенції.
- Викласти салат у красиву тарілку та подати до столу.