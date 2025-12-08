Простота, яка дивує: смачний салат з морквою по-корейськи за лічені хвилини (відео)

Господині зазвичай активно готуються до Нового року, продумують святкове меню та експериментують із десертами і салатами.

Серед популярних страв цього сезону — новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром, який завжди виглядає ефектно та святково. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий, яскравий і надзвичайно смачний салат, який здивує гостей і стане окрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thebanka.ua".

Як приготувати салат з морквою, яйцями та сиром

Інгредієнти:

консервована кукурудза — 1 банка;

морква по-корейськи — 150 г;

варені яйця — 2 шт.;

сир косичка — 100 г;

майонез — за смаком;

сіль і перець — за смаком;

Спосіб приготування: