Без світла, без духовки, зате з шоколадом: як приготувати десерт-хіт у блекаут (відео)

Смачний та простий у приготуванні десерт

Десерти бувають найрізноманітніші: ніжні муси, фруктові желе, домашні торти, ароматна випічка, а також оригінальні поєднання, як-от зефір з хурмою та горіхами. Кожен із них має свій характер і смак. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати простий і швидкий десерт без духовки, який не потребує випікання та чудово підходить для приготування під час відключень світла. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kaplun_larisa".

Як приготувати десерт у шоколадній глазурі

Інгредієнти:

сметана — 400–500 г;

цукор — 50–70 г;

коричневе печиво — 200–300 г;

банани — 3 шт.;

желе — 1 упаковка;

желатин — 1 ст. л.;

вода — 50 мл;

шоколад — 1–2 плитки.

Спосіб приготування: