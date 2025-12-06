Без світла, без духовки, зате з шоколадом: як приготувати десерт-хіт у блекаут (відео)
-
-
Смачний та простий у приготуванні десерт
Десерти бувають найрізноманітніші: ніжні муси, фруктові желе, домашні торти, ароматна випічка, а також оригінальні поєднання, як-от зефір з хурмою та горіхами. Кожен із них має свій характер і смак. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати простий і швидкий десерт без духовки, який не потребує випікання та чудово підходить для приготування під час відключень світла. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kaplun_larisa".
Як приготувати десерт у шоколадній глазурі
Інгредієнти:
- сметана — 400–500 г;
- цукор — 50–70 г;
- коричневе печиво — 200–300 г;
- банани — 3 шт.;
- желе — 1 упаковка;
- желатин — 1 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- шоколад — 1–2 плитки.
Спосіб приготування:
- Підготувати форму та змастити її краї розтопленим шоколадом.
- Подрібнити печиво до крихти.
- Збити сметану з цукром до однорідної маси.
- Замочити желатин у воді та дати йому набухнути, після чого розтопити на водяній бані.
- Додати желатин до сметанної маси та добре перемішати.
- Нарізати банани кружальцями.
- Викласти шарами у форму печиво, сметанну суміш і банани.
- Приготувати желе згідно з інструкцією та залити зверху десерт.
- Поставити форму в холодильник на кілька годин до повного застигання.