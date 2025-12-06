Рус

Без світла, без духовки, зате з шоколадом: як приготувати десерт-хіт у блекаут (відео)

Марія Швець
Десерт у шоколаді
Десерт у шоколаді. Фото instagram.com

Смачний та простий у приготуванні десерт

Десерти бувають найрізноманітніші: ніжні муси, фруктові желе, домашні торти, ароматна випічка, а також оригінальні поєднання, як-от зефір з хурмою та горіхами. Кожен із них має свій характер і смак. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати простий і швидкий десерт без духовки, який не потребує випікання та чудово підходить для приготування під час відключень світла. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kaplun_larisa".

Як приготувати десерт у шоколадній глазурі

Інгредієнти:

  • сметана — 400–500 г;
  • цукор — 50–70 г;
  • коричневе печиво — 200–300 г;
  • банани — 3 шт.;
  • желе — 1 упаковка;
  • желатин — 1 ст. л.;
  • вода — 50 мл;
  • шоколад — 1–2 плитки.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати форму та змастити її краї розтопленим шоколадом.
  2. Подрібнити печиво до крихти.
  3. Збити сметану з цукром до однорідної маси.
  4. Замочити желатин у воді та дати йому набухнути, після чого розтопити на водяній бані.
  5. Додати желатин до сметанної маси та добре перемішати.
  6. Нарізати банани кружальцями.
  7. Викласти шарами у форму печиво, сметанну суміш і банани.
  8. Приготувати желе згідно з інструкцією та залити зверху десерт.
  9. Поставити форму в холодильник на кілька годин до повного застигання.
