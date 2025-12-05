Коли світла нема, а солодкого хочеться: десерт з чотирьох інгредієнтів без плити й духовки (відео)

Смачний та корисний десерт

Десерти — це не лише тістечка та торти з духовки, а й прості солодощі без випікання, як-от медівник або холодні кремові десерти. Вони можуть бути фруктовими, шоколадними, сирними або желейними — і кожен знайде варіант на свій смак. Особливо актуальними такі рецепти стають під час блекаутів, коли не всі мають змогу скористатися плитою чи духовкою. Тож сьогодні ми пропонуємо простий шоколадний десерт, який готується за кілька хвилин без електрики та газу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "akter".

Як приготувати десерт з крем-сиром та насінням чіа

Інгредієнти:

крем-сир – 250 г;

насіння чіа – 2 ст. л.;

згущене молоко або підсолоджувач – 1 ст. л.;

какао-порошок – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішати крем-сир, какао та згущене молоко до однорідної маси. Додати насіння чіа та ретельно перемішати. Залишити суміш при кімнатній температурі на 10–15 хвилин для загущення. Розкласти десерт у порційні ємності та за бажанням охолодити.

Цей десерт виручить у будь-якій ситуації, коли хочеться солодкого, а можливості готувати звичним способом немає. Він виходить ніжним, насиченим і добре тримає форму завдяки насінню чіа. Подавати його можна з горіхами, ягодами або шматочками темного шоколаду. Простота приготування та мінімум інгредієнтів роблять цей рецепт справжньою знахідкою для домашнього меню.