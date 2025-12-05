Рус

Салат "Людочка": рецепт бюджетної та дуже ситної страви

Наталя Граковська
Салат з крекером готується за 10 хвилин
Салат з крекером готується за 10 хвилин. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проста і водночас смачна страва, для якої не треба довго варити чи нарізати продукти

Салат "Людочка" з крекером — це проста, бюджетна та одночасно дуже ситна страва. Готується він з простих та недорогих інгредієнтів, тому підходить для щоденного меню. Також цей салат з крекером можна готувати та на святковий стіл.

Рецептом поділилися на порталі Gospodynka. Салат виходить напрочуд смачним і готується за лічені хвилини. Він урізноманітнить стіл і сподобається усім гостям.

Інгредієнти

  • солений крекер — 1 упаковка;
  • помідори — 2 шт.;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • твердий сир вершковий або сметанковий — 100 г;
  • майонез — для заправки

Етапи приготування

  1. Помідори нарізати кубиками. Сир натерти на великій тертці, а часник подрібнити через прес. Кукурудзу добре відцідити, щоб у салат не потрапила зайва рідина. Крекер поламати на середні шматочки.
  2. У великій мисці з’єднати помідори, сир, часник і кукурудзу.
  3. Додати майонез і перемішати обережними рухами, щоб інгредієнти рівномірно вкрилися заправкою.
  4. Додати крекер безпосередньо перед подачею салату на стіл.

Також ми ділилися рецептом салату з крабовими паличками та чорносливом. Завдяки одному інгредієнту звична страва набуває нових смаків.

