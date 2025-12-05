Салат "Людочка": рецепт бюджетної та дуже ситної страви

Проста і водночас смачна страва, для якої не треба довго варити чи нарізати продукти

Салат "Людочка" з крекером — це проста, бюджетна та одночасно дуже ситна страва. Готується він з простих та недорогих інгредієнтів, тому підходить для щоденного меню. Також цей салат з крекером можна готувати та на святковий стіл.

Рецептом поділилися на порталі Gospodynka. Салат виходить напрочуд смачним і готується за лічені хвилини. Він урізноманітнить стіл і сподобається усім гостям.

Інгредієнти

солений крекер — 1 упаковка;

помідори — 2 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

кукурудза консервована — 1 банка;

твердий сир вершковий або сметанковий — 100 г;

майонез — для заправки

Етапи приготування

Помідори нарізати кубиками. Сир натерти на великій тертці, а часник подрібнити через прес. Кукурудзу добре відцідити, щоб у салат не потрапила зайва рідина. Крекер поламати на середні шматочки. У великій мисці з’єднати помідори, сир, часник і кукурудзу. Додати майонез і перемішати обережними рухами, щоб інгредієнти рівномірно вкрилися заправкою. Додати крекер безпосередньо перед подачею салату на стіл.

Також ми ділилися рецептом салату з крабовими паличками та чорносливом. Завдяки одному інгредієнту звична страва набуває нових смаків.