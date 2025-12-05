Ефектна закуска "Ялинки": гості не залишать шансів іншим стравам (відео)

Закуска готується з доступних продуктів, а виглядає так, ніби це ресторанний делікатес

Страви на новорічний стіл завжди хочеться подати так, щоб вони не лише тішили смаком, а й створювали додатковий настрій. Якщо вам подобаються прості, але ефектні закуски, зверніть увагу на цей цікавий варіант у формі маленьких ялинок. Вони чудово виглядають на столі й готуються з доступних інгредієнтів — курки, сиру та яєць.

У кулінарному блозі with_anna наочно показали, як приготувати оригінальну закуску, де ніжна сирно-м’ясна маса перетворюється на мініатюрні "ялинки". Їх викладають на крекери, а яскраві зернята граната додають святкового акценту. Така страва стане гарним доповненням до новорічного меню і точно приверне увагу гостей.

Інгредієнти

яйця — 2 шт.

сир твердий — 80 г

куряче філе (варене) — 150 г

майонез — 3 ст.л.

часник — 1-2 зубчики

сіль за смаком

перець за смаком

кріп — декілька гілочок

зерна граната — 8 шт.

крекер ніжний — 8 шт.

Як приготувати закуску "Ялинки"

Яйця і куряче філе відварюємо. Філе ріжемо дрібно. Яйця та сир натираємо на дрібній терці. Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом. Додаємо пропущений через прес часник, сіль та перець. Дрібно нарізаємо кріп. З сирково-м'ясної маси формуємо кульку, а потім витягуємо доверху, що отримати форму конуса (ялинки).

З кожної кульки сформувати конус

6. Обкочуємо в зеленні та ставимо ялинки на крекер.

Кожну ялинку викладаємо на крекер та прикрашаємо

7. Зверху прикрашаємо зернами гранату.