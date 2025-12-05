Рус

Ефектна закуска "Ялинки": гості не залишать шансів іншим стравам (відео)

Наталя Граковська
Новорічна закуска “Ялинки”
Новорічна закуска “Ялинки”. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Закуска готується з доступних продуктів, а виглядає так, ніби це ресторанний делікатес

Страви на новорічний стіл завжди хочеться подати так, щоб вони не лише тішили смаком, а й створювали додатковий настрій. Якщо вам подобаються прості, але ефектні закуски, зверніть увагу на цей цікавий варіант у формі маленьких ялинок. Вони чудово виглядають на столі й готуються з доступних інгредієнтів — курки, сиру та яєць.

У кулінарному блозі with_anna наочно показали, як приготувати оригінальну закуску, де ніжна сирно-м’ясна маса перетворюється на мініатюрні "ялинки". Їх викладають на крекери, а яскраві зернята граната додають святкового акценту. Така страва стане гарним доповненням до новорічного меню і точно приверне увагу гостей.

Інгредієнти

  • яйця — 2 шт.
  • сир твердий — 80 г
  • куряче філе (варене) — 150 г
  • майонез — 3 ст.л.
  • часник — 1-2 зубчики
  • сіль за смаком
  • перець за смаком
  • кріп — декілька гілочок
  • зерна граната — 8 шт.
  • крекер ніжний — 8 шт.

Як приготувати закуску "Ялинки"

  1. Яйця і куряче філе відварюємо.
  2. Філе ріжемо дрібно. Яйця та сир натираємо на дрібній терці.
  3. Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом. Додаємо пропущений через прес часник, сіль та перець.
  4. Дрібно нарізаємо кріп.
  5. З сирково-м'ясної маси формуємо кульку, а потім витягуємо доверху, що отримати форму конуса (ялинки).
Як приготувати закуску Ялинка на Новий рік - фото та видео рецепт
З кожної кульки сформувати конус

6. Обкочуємо в зеленні та ставимо ялинки на крекер.

Закуска Ялинка рецепт як приготувати
Кожну ялинку викладаємо на крекер та прикрашаємо

7. Зверху прикрашаємо зернами гранату.

