Ідеальний свіжий салат за 10 хвилин: рецепт з куркою та айсбергом (відео)
Цю страву можна готувати і як доповнення до обіду, і як легку вечерю
Свіжі та водночас ситні салати завжди мають особливу популярність. Один із таких — салат з айсбергом та курячим філе. Хрусткий айсберг, соковиті помідори та ніжне куряче філе об'єднані в легку, але поживну страву.
Рецепт дуже простий. Як приготувати салат, показали в Instagram-блозі dadlitasty.
Інгредієнти
- Салат Айсберг
- Помідор — 1-2 шт.
- Куряче філе — 250-350 г
- Консервована кукурудза — 1 банка
- Твердий сир — 150-200 г
- Майонез — на смак
Етапи приготування
- Куряче філе нарізати соломкою, обсмажити на пательні до готовності, посолити та поперчити.
- Помідори нарізати кубиками.
- У глибоку миску скласти нарізаний салат, помідори, обсмажене філе, кукурудзу, натертий на дрібній тертці сир.
- Заправити салат майонезом та ретельно перемішати.
