Ідеальний свіжий салат за 10 хвилин: рецепт з куркою та айсбергом (відео)

Цю страву можна готувати і як доповнення до обіду, і як легку вечерю

Свіжі та водночас ситні салати завжди мають особливу популярність. Один із таких — салат з айсбергом та курячим філе. Хрусткий айсберг, соковиті помідори та ніжне куряче філе об'єднані в легку, але поживну страву.

Рецепт дуже простий. Як приготувати салат, показали в Instagram-блозі dadlitasty.

Інгредієнти

Салат Айсберг

Помідор — 1-2 шт.

Куряче філе — 250-350 г

Консервована кукурудза — 1 банка

Твердий сир — 150-200 г

Майонез — на смак

Етапи приготування

Куряче філе нарізати соломкою, обсмажити на пательні до готовності, посолити та поперчити. Помідори нарізати кубиками. У глибоку миску скласти нарізаний салат, помідори, обсмажене філе, кукурудзу, натертий на дрібній тертці сир. Заправити салат майонезом та ретельно перемішати.

