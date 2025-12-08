Рус

Ідеальний свіжий салат за 10 хвилин: рецепт з куркою та айсбергом (відео)

Салат Айсберг
Салат Айсберг. Фото Колаж "Телеграфу"

Цю страву можна готувати і як доповнення до обіду, і як легку вечерю

Свіжі та водночас ситні салати завжди мають особливу популярність. Один із таких — салат з айсбергом та курячим філе. Хрусткий айсберг, соковиті помідори та ніжне куряче філе об'єднані в легку, але поживну страву.

Рецепт дуже простий. Як приготувати салат, показали в Instagram-блозі dadlitasty.

Інгредієнти

  • Салат Айсберг
  • Помідор — 1-2 шт.
  • Куряче філе — 250-350 г
  • Консервована кукурудза — 1 банка
  • Твердий сир — 150-200 г
  • Майонез — на смак

Етапи приготування

  1. Куряче філе нарізати соломкою, обсмажити на пательні до готовності, посолити та поперчити.
  2. Помідори нарізати кубиками.
  3. У глибоку миску скласти нарізаний салат, помідори, обсмажене філе, кукурудзу, натертий на дрібній тертці сир.
  4. Заправити салат майонезом та ретельно перемішати.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом яскравого салату з моркви по-корейськи та кукурудзи.

