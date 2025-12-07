Святковий вінок, який хочеться з'їсти: цей салат урізноманітнить ваш стіл (відео)

Господині вже активно готуються до Нового року, підбирають меню, експериментують з подачею та знаходять нові смаки для святкового столу.

Серед популярних страв цього сезону — новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром, який підкорює ніжністю і свіжістю. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати не менш ефектну та смачну альтернативу — салат "Різдвяний вінок", який стане справжньою прикрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати салат "Різдвяний вінок"

Інгредієнти:

мікс салату — 100–150 г;

помідори черрі — 150 г;

хамон — 80–120 г;

бринза або фета — 100 г;

насіння суміш або кунжут — 2–3 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1–2 ч. л.

Для заправки:

оливкова олія — 2–3 ст. л.;

сметана нежирна — 1 ст. л. або за бажанням;

соєвий соус — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1–2 ст. л.;

прованські трави — ½ ч. л.;

сухий часник — за смаком.

Спосіб приготування: