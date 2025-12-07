Святковий вінок, який хочеться з'їсти: цей салат урізноманітнить ваш стіл (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Господині вже активно готуються до Нового року, підбирають меню, експериментують з подачею та знаходять нові смаки для святкового столу.
Серед популярних страв цього сезону — новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром, який підкорює ніжністю і свіжістю. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати не менш ефектну та смачну альтернативу — салат "Різдвяний вінок", який стане справжньою прикрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".
Як приготувати салат "Різдвяний вінок"
Інгредієнти:
- мікс салату — 100–150 г;
- помідори черрі — 150 г;
- хамон — 80–120 г;
- бринза або фета — 100 г;
- насіння суміш або кунжут — 2–3 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1–2 ч. л.
Для заправки:
- оливкова олія — 2–3 ст. л.;
- сметана нежирна — 1 ст. л. або за бажанням;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- лимонний сік — 1–2 ст. л.;
- прованські трави — ½ ч. л.;
- сухий часник — за смаком.
Спосіб приготування:
- Підсмажити насіння або кунжут на сухій сковороді до легкого золотистого кольору.
- Помити салат, обсушити та викласти на велику тарілку у формі вінка.
- Розрізати помідори черрі навпіл.
- Нарізати хамон тонкими смужками.
- Подрібнити бринзу або фету невеликими кубиками.
- Викласти помідори, сир і хамон поверх салатного листя.
- Змішати всі інгредієнти для заправки до однорідної консистенції.
- Полити салат заправкою та посипати насінням перед подачею.