Святковий вінок, який хочеться з'їсти: цей салат урізноманітнить ваш стіл (відео)

Марія Швець
Салат «Різдвяний вінок»
Салат «Різдвяний вінок». Фото instagram.com

Господині вже активно готуються до Нового року, підбирають меню, експериментують з подачею та знаходять нові смаки для святкового столу.

Серед популярних страв цього сезону — новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром, який підкорює ніжністю і свіжістю. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати не менш ефектну та смачну альтернативу — салат "Різдвяний вінок", який стане справжньою прикрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати салат "Різдвяний вінок"

Інгредієнти:

  • мікс салату — 100–150 г;
  • помідори черрі — 150 г;
  • хамон — 80–120 г;
  • бринза або фета — 100 г;
  • насіння суміш або кунжут — 2–3 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1–2 ч. л.

Для заправки:

  • оливкова олія — 2–3 ст. л.;
  • сметана нежирна — 1 ст. л. або за бажанням;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л.;
  • прованські трави — ½ ч. л.;
  • сухий часник — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Підсмажити насіння або кунжут на сухій сковороді до легкого золотистого кольору.
  2. Помити салат, обсушити та викласти на велику тарілку у формі вінка.
  3. Розрізати помідори черрі навпіл.
  4. Нарізати хамон тонкими смужками.
  5. Подрібнити бринзу або фету невеликими кубиками.
  6. Викласти помідори, сир і хамон поверх салатного листя.
  7. Змішати всі інгредієнти для заправки до однорідної консистенції.
  8. Полити салат заправкою та посипати насінням перед подачею.
