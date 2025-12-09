Секрет у заправці: як перетворити звичну "Мімозу" на вишукану страву (відео)
Смачний салат, що заграє новим смаком
Салат "Мімоза" — класика святкового столу, яку часто готують шарами та навіть у вигляді рулету. Зазвичай його заправляють майонезом, і він стає ситним і знайомим усім. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — із ніжною крем-сирною заправкою та маринованою цибулею, який робить салат легким, вишуканим і неймовірно смачним. Цей рецепт перетворює знайому страву на справжній гастрономічний сюрприз. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати салат "Мімоза" з оригінальною заправкою
Інгредієнти:
- картопля — 3–4 шт.;
- морква — 3 шт. (не великі);
- яйця — 4 шт.;
- консервований тунець — 2 баночки;
- цибуля ріпчаста або фіолетова — 1 шт.;
- зелена цибуля — за бажанням;
Заправка:
- крем-сир "Філадельфія" — 3–4 ст. л.;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
Маринована цибуля:
- окріп — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- оцет (яблучний або звичайний) — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності та остудити.
- Нарізати або натерти овочі і яйця, підготувати тунець.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити окропом, додати сіль, оцет і цукор, закрити та залишити маринуватися 30–60 хвилин.
- Приготувати заправку, змішавши крем-сир з гірчицею до однорідності.
- Викласти салат шарами: картопля, частина заправки, тунець, морква, маринована цибуля, яйця. Кожен шар можна злегка змастити заправкою.
- Прикрасити зеленню та залишити в холодильнику на 15–20 хвилин для просочення.
Салат найкраще подавати охолодженим. Для святкової подачі можна оформити його у прозорій салатниці або порційних склянках, прикрасити зеленню, свіжим огірком або маленькими часточками лимона. Чудово поєднується з білим сухим вином, легкими закусками або тостами.
Салат "Мімоза" по-новому — ніжний, свіжий і вишуканий. Він здивує ваших гостей і додасть святкового настрою до будь-якого столу. Спробуйте цей варіант, і ви переконаєтеся, що класика може стати абсолютно новим гастрономічним досвідом.