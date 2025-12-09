Секрет у заправці: як перетворити звичну "Мімозу" на вишукану страву (відео)

Смачний салат, що заграє новим смаком

Салат "Мімоза" — класика святкового столу, яку часто готують шарами та навіть у вигляді рулету. Зазвичай його заправляють майонезом, і він стає ситним і знайомим усім. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — із ніжною крем-сирною заправкою та маринованою цибулею, який робить салат легким, вишуканим і неймовірно смачним. Цей рецепт перетворює знайому страву на справжній гастрономічний сюрприз. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати салат "Мімоза" з оригінальною заправкою

Інгредієнти:

картопля — 3–4 шт.;

морква — 3 шт. (не великі);

яйця — 4 шт.;

консервований тунець — 2 баночки;

цибуля ріпчаста або фіолетова — 1 шт.;

зелена цибуля — за бажанням;

Заправка:

крем-сир "Філадельфія" — 3–4 ст. л.;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

Маринована цибуля:

окріп — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

оцет (яблучний або звичайний) — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності та остудити. Нарізати або натерти овочі і яйця, підготувати тунець. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити окропом, додати сіль, оцет і цукор, закрити та залишити маринуватися 30–60 хвилин. Приготувати заправку, змішавши крем-сир з гірчицею до однорідності. Викласти салат шарами: картопля, частина заправки, тунець, морква, маринована цибуля, яйця. Кожен шар можна злегка змастити заправкою. Прикрасити зеленню та залишити в холодильнику на 15–20 хвилин для просочення.

Салат найкраще подавати охолодженим. Для святкової подачі можна оформити його у прозорій салатниці або порційних склянках, прикрасити зеленню, свіжим огірком або маленькими часточками лимона. Чудово поєднується з білим сухим вином, легкими закусками або тостами.

Салат "Мімоза" по-новому — ніжний, свіжий і вишуканий. Він здивує ваших гостей і додасть святкового настрою до будь-якого столу. Спробуйте цей варіант, і ви переконаєтеся, що класика може стати абсолютно новим гастрономічним досвідом.