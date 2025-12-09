Рус

Секрет у заправці: як перетворити звичну "Мімозу" на вишукану страву (відео)

Марія Швець
Дата публікації
Салат "Мімоза"
Салат "Мімоза". Фото instagram.com

Смачний салат, що заграє новим смаком

Салат "Мімоза" — класика святкового столу, яку часто готують шарами та навіть у вигляді рулету. Зазвичай його заправляють майонезом, і він стає ситним і знайомим усім. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — із ніжною крем-сирною заправкою та маринованою цибулею, який робить салат легким, вишуканим і неймовірно смачним. Цей рецепт перетворює знайому страву на справжній гастрономічний сюрприз. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати салат "Мімоза" з оригінальною заправкою

Інгредієнти:

  • картопля — 3–4 шт.;
  • морква — 3 шт. (не великі);
  • яйця — 4 шт.;
  • консервований тунець — 2 баночки;
  • цибуля ріпчаста або фіолетова — 1 шт.;
  • зелена цибуля — за бажанням;

Заправка:

  • крем-сир "Філадельфія" — 3–4 ст. л.;
  • гірчиця — 0,5 ч. л.;

Маринована цибуля:

  • окріп — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • оцет (яблучний або звичайний) — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності та остудити.
  2. Нарізати або натерти овочі і яйця, підготувати тунець.
  3. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити окропом, додати сіль, оцет і цукор, закрити та залишити маринуватися 30–60 хвилин.
  4. Приготувати заправку, змішавши крем-сир з гірчицею до однорідності.
  5. Викласти салат шарами: картопля, частина заправки, тунець, морква, маринована цибуля, яйця. Кожен шар можна злегка змастити заправкою.
  6. Прикрасити зеленню та залишити в холодильнику на 15–20 хвилин для просочення.

Салат найкраще подавати охолодженим. Для святкової подачі можна оформити його у прозорій салатниці або порційних склянках, прикрасити зеленню, свіжим огірком або маленькими часточками лимона. Чудово поєднується з білим сухим вином, легкими закусками або тостами.

Салат "Мімоза" по-новому — ніжний, свіжий і вишуканий. Він здивує ваших гостей і додасть святкового настрою до будь-якого столу. Спробуйте цей варіант, і ви переконаєтеся, що класика може стати абсолютно новим гастрономічним досвідом.

