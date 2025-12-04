"Мімоза" по-новому: цей святковий рулет перевершить класичний салат (відео)

"Мімоза"-рулет готується простіше, ніж здається

Святкове меню на Новий рік та Різдво у багатьох родинах вже давно не обходиться без "Олів’є", "Оселедця під шубою" та "Мімози". Чимало господинь дотримуються класичних рецептів і не змінюють ані інгредієнтів, ані способу приготування. Інші охоче оновлюють рецепти.

Ми вже розповідали, як приготувати "Мімозу" без майонезу, а тепер пропонуємо спробувати оригінальну подачу цієї страви. Приготуйте "Мімозу" у вигляді рулету за рецептом від YouTube-блогерки Alina FooDee. Такий закусочний рулет точно вразить ваших рідних та гостей.

Інгредієнти

цибуля — 1/4 шт.;

оцет яблучний 6% — 1/2 ч. л.;

цукор 1/4 ч. л.;

сіль;

варена картопля — 3 шт. (250 г);

варена морква — 120 г;

яйця — 3 шт.;

консервований тунець — 100 г;

майонез — 4-5 ст.л.

Етапи приготування

У тарілці змішати нарізану дрібними кубиками цибулю, оцет, цукор та дрібку солі. Залишити маринуватися на 10 хвилин, потім віджати зайву рідину. Відварену картоплю, моркву та яйця натерти на дрібній тертці, кожен інгредієнт розкласти по окремих тарілках. На стіл викласти аркуш харчової плівки. Першим шаром розподілити терту картоплю, злегка посолити і змастити майонезом. Розкласти мариновану цибулю другим шаром, потім знову нанести тонкий шар майонезу. Наступним шаром викласти терту моркву, рівномірно розподілити та нанести трохи майонезу. Поверх моркви розподілити шар тертих яєць, змастити майонезом. Завершальним шаром викласти консервований тунець, розім’ятий виделкою. За допомогою харчової плівки акуратно згорнути рулет, починаючи з найближчого до вас краю, щільно притискаючи кожен шар. Загорнутий рулет обгорнути плівкою і відправити в холодильник на 1-2 години для просочення. Перед подачею зняти плівку, порізати рулет на порційні шматочки.

Також дізнайтесь новий рецепт салату з крабових паличок. Він підійде для меню на Новий рік 2025/2026