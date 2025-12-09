Секрет в заправке: как превратить привычную "Мимозу" в изысканное блюдо (видео)

Вкусный салат, который заиграет новым вкусом

Салат "Мимоза" — классика праздничного стола, которую часто готовят слоями и даже в виде рулета. Обычно его заправляют майонезом, и он становится сытным и знакомым всем. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – с нежной крем-сырной заправкой и маринованным луком, который делает салат легким, изысканным и невероятно вкусным. Этот рецепт превращает знакомое блюдо в настоящий гастрономический сюрприз. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить салат "Мимоза" с оригинальной заправкой

Ингредиенты:

картофель — 3-4 шт.;

морковь – 3 шт. (не большие);

яйца — 4 шт.;

консервированный тунец — 2 баночки;

лук репчатый или фиолетовый — 1 шт.;

зеленый лук – по желанию;

Заправка:

крем-сыр "Филадельфия" — 3-4 ст. л.;

горчица – 0,5 ч. л.;

Маринованный лук:

кипяток – 2 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

уксус (яблочный или обычный) — 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Отварить картофель, морковь и яйца до готовности и остудить. Нарезать или натереть овощи и яйца, приготовить тунец. Лук нарезать тонкими полукольцами, залить крутым кипятком, добавить соль, уксус и сахар, закрыть и оставить мариноваться 30–60 минут. Приготовить заправку, смешав крем-сыр с горчицей до однородности. Выложить салат слоями: картофель, часть заправки, тунец, морковь, маринованный лук, яйца. Каждый пласт можно слегка смазать заправкой. Украсить зеленью и оставить в холодильнике на 15–20 минут для пропитки.

Салат лучше всего подавать охлажденным. Для праздничной подачи можно оформить его в прозрачной салатнице или в порционных стаканах, украсить зеленью, свежим огурцом или маленькими дольками лимона. Прекрасно сочетается с белым сухим вином, легкими закусками или тостами.

Салат "Мимоза" по-новому – нежный, свежий и изысканный. Он удивит ваших гостей и придаст праздничное настроение к любому столу. Попытайтесь этот вариант, и вы убедитесь, что классика может стать совершенно новым гастрономическим опытом.