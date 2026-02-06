П’ять хвилин — і готово: рецепт салату з "Мівіною", який здивує (відео)
Цей швидкий салат чудово втамовує апетит
Після важкого дня чи на перекус зазвичай хочеться приготувати щось швидке, смачне й поживне без зайвих клопотів. У таких випадках можна приготувати швидкий салат з тунцем та огірком, або з локшиною швидкого приготування "Мівіна" та копченими ковбасками. Це проста страва, яка добре втамує голод, а на її приготування знадобиться лише п'ять хвилин. Рецептом смачної закуски поділилася кулінарна блогерка albik.food.
Інгредієнти:
- Консервована кукурудза — 150 г
- Кабаноси — 100 г
- Маринований огірок — 100 г
- Відварені яйця — 2 шт.
- Локшина швидкого приготування — 1 упаковка
- Майонез
- Перець чорний мелений
Якщо у вас немає кабаносів, замість них підійде копчена куряча грудка або шинка.
Спосіб приготування:
- Локшину заливаємо окропом та залишаємо на 5 хвилин. Спеції з пакетика краще додавати лише наполовину, щоб салат не вийшов занадто солоним.
- Кабаноси нарізаємо кружальцями. Огірки — кубиком, приблизно такого ж розміру, як зерна кукурудзи. Яйця натираємо на дрібній тертці.
- Додаємо кукурудзу до інших продуктів.
- Також додаємо у миску локшину. Слідкуємо, щоб не потрапила зайва вода.
- Заправляємо салат майонезом, перчимо та перемішуємо.
Як і з чим подавати
Оскільки салат досить ситний, краще подавати його порційно. Перед тим можна додати до страви дрібно нарізаний кріп або зелену цибулю.