П’ять хвилин — і готово: рецепт салату з "Мівіною", який здивує (відео)

Цей швидкий салат чудово втамовує апетит

Після важкого дня чи на перекус зазвичай хочеться приготувати щось швидке, смачне й поживне без зайвих клопотів. У таких випадках можна приготувати швидкий салат з тунцем та огірком, або з локшиною швидкого приготування "Мівіна" та копченими ковбасками. Це проста страва, яка добре втамує голод, а на її приготування знадобиться лише п'ять хвилин. Рецептом смачної закуски поділилася кулінарна блогерка albik.food.

Інгредієнти:

Консервована кукурудза — 150 г

Кабаноси — 100 г

Маринований огірок — 100 г

Відварені яйця — 2 шт.

Локшина швидкого приготування — 1 упаковка

Майонез

Перець чорний мелений

Якщо у вас немає кабаносів, замість них підійде копчена куряча грудка або шинка.

Спосіб приготування:

Локшину заливаємо окропом та залишаємо на 5 хвилин. Спеції з пакетика краще додавати лише наполовину, щоб салат не вийшов занадто солоним. Кабаноси нарізаємо кружальцями. Огірки — кубиком, приблизно такого ж розміру, як зерна кукурудзи. Яйця натираємо на дрібній тертці. Додаємо кукурудзу до інших продуктів. Також додаємо у миску локшину. Слідкуємо, щоб не потрапила зайва вода. Заправляємо салат майонезом, перчимо та перемішуємо.

Як і з чим подавати

Оскільки салат досить ситний, краще подавати його порційно. Перед тим можна додати до страви дрібно нарізаний кріп або зелену цибулю.