Без борошна, манки чи крохмалю: як приготувати мега ніжну сирну запіканку (відео)

Надзвичайно ніжний десерт

З кисломолочного сиру можна приготувати безліч страв — від класичних сирників та гарбузової запіканки до десертів із фруктами та горіхами. Але сьогодні ми пропонуємо неймовірно ніжну сирну запіканку без жодного борошна, манки чи крохмалю, де вся текстура тримається лише на самому сирі та яйці. Для кращого результату варто обирати свіжий кисломолочний сир з приємною кремовою структурою, без крупинок та надмірної вологості. Родзинки додають солодкість і соковитість, а сметана робить запіканку надзвичайно ніжною, анітрохи не сухою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати ніжну сирну запіканку

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 600 г;

яйце — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

цукор — 3–4 ст. л.;

родзинки — 70–100 г;

Спосіб приготування:

Підготувати родзинки: залити гарячою водою на 5–7 хвилин і обсушити. У глибокій мисці змішати сир, яйце, сметану, ванільний цукор і цукор. Перебити масу погружним блендером до однорідної кремової консистенції. Додати родзинки та акуратно перемішати ложкою. Перекласти сирну масу у форму, змащену маслом або вистелену пергаментом. Випікати при 170–175°C 40–50 хвилин до легкого золотистого верху. Дати запіканці трохи охолонути, щоб вона стала щільнішою та легко різалася.

Як і з чим подавати

Запіканку найкраще подавати теплою або злегка остиглою, нарізавши порційними шматочками. Вона добре поєднується з ягодами, фруктовим соусом, медом або джемом, а також із чашкою гарячого чаю або кави. Для більш ефектної подачі зверху можна трохи присипати цукровою пудрою або прикрасити свіжими ягодами. Такий десерт ідеально підходить для сніданку, полуденку або легкого післяобіднього частування.