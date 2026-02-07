Швидкий салат із пекінською капустою та куркою: соковито, просто і дуже смачно (відео)

Смачний та ситний салат

Салати бувають легкі й овочеві, ситні з м’ясом або сиром, теплі й холодні, класичні та з яскравими національними акцентами, як-от грузинський салат "Макоце" з буряком і сиром. Ця страва походить із грузинської кухні й базується на контрасті солодких овочів і солоного сиру, що створює глибокий і насичений смак. Але сьогодні ми пропонуємо більш універсальний і швидкий варіант салату з пекінською капустою та куркою, який легко адаптується під будь-яке меню. Для найкращого результату варто обирати хрумку, соковиту капусту без темних плям і свіже куряче філе без зайвої вологи, адже саме від якості цих інгредієнтів залежить текстура та баланс смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати салат з пекінською капустою та куркою

Інгредієнти:

пекінська капуста – 200 г;

огірок – 200 г;

консервована кукурудза – 150 г;

кріп – 10 г;

петрушка – 10 г;

майонез – 70–100 г;

гірчиця зернами – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

куряче філе – 350 г;

паприка – 0,5 ч. л.;

сушений часник – 0,5 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

рослинна олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе довгими шматочками та замаринувати з сіллю, спеціями і соєвим соусом. Обсмажити філе на олії до готовності та легкого золотистого кольору. Нарізати пекінську капусту соломкою, огірок – кубиками, зелень дрібно посікти. З’єднати в салатнику капусту, огірок, кукурудзу, куряче філе та зелень. Додати майонез, гірчицю, сіль і перець, акуратно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, у глибокій салатниці або порційно в креманках. Він добре поєднується зі свіжим хлібом, тостами або лавашем, а також може стати самостійною стравою для легкої вечері. Для більш святкової подачі салат можна прикрасити гілочками зелені, зернами кукурудзи або додати зверху трохи тертого сиру. За бажанням майонез легко замінити на йогуртовий соус або сметану з гірчицею для більш легкого варіанту.