Хрусткі зовні, соковиті всередині: тости з фаршем для справжніх гурманів (відео)

Смачна та швидка закуска

З фаршу можна приготувати безліч страв, від класичних котлет до соковитих запіканок. Тости з фаршем та сиром — чудовий приклад того, як прості інгредієнти перетворюються на ситну й смачну вечерю. Важливо обирати якісний фарш — найкраще свіжий, з невисоким вмістом жиру, щоб страва була соковитою, але не надто жирною. Секрет ідеальної текстури також у поєднанні з яйцем, сиром та цибулею, які надають фаршу ніжності та ароматності. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати тости з фаршем та сиром

Інгредієнти:

хліб (свіжий, нарізаний) — 10 скибок;

м’ясний фарш — 400 г;

яйце — 1 шт.;

твердий сир (натертий) — 150 г;

цибулина (дрібно порізана) — 1 шт.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

копчена паприка — за смаком;

Спосіб приготування:

Змішати фарш із яйцем, цибулею, сиром, сіллю, перцем та паприкою. Викласти скибочки хліба на решітку або деко. Рівномірно накласти м’ясну суміш товстим шаром зверху хліба. Запікати у розігрітій до 190°C духовці 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Дістати з духовки та подавати гарячими.

Як і з чим подавати

Запечені болгарські тости краще подавати гарячими, щоб сир був тягучим, а хліб — хрустким. Вони чудово поєднуються з легким овочевим салатом, маринованими огірками або соусом із йогурту та зелені. Можна додати гостру аджику чи томатний соус для яскравого смакового акценту. Це ідеальна швидка вечеря або ситний перекус до теплого чаю.