Салат "Венеция" с морковью по-корейски и колбасой: рецепт простого блюда с праздничным характером (видео)

Для приготовления "Венеции" понадобится всего несколько минут

Салат "Венеция" с морковью по-корейски и колбасой — это настоящая находка для тех, кто ищет рецепт простого в приготовлении и вкусного блюда. Благодаря своему яркому виду и пикантному вкусу он займет почетное место на праздничном столе.

Рецептом салата поделилась кулинарная блоггерша iriska_dimitrova.

Как приготовить салат "Венеция"

Чтобы ваш салат получился идеальным, старайтесь нарезать все ингредиенты одинаковой тонкой соломкой. Это не только красиво, но и позволит лучше насладиться вкусом блюда. Для приготовления лучше брать качественную салями с выраженным копченым ароматом, ведь именно она задает основной тон вкусу всего блюда.

Ингредиенты

200 г моркови по-корейски

1 свежий огурец

150 г сыра

0,5 баночки кукурузы

200 г колбасы салями

майонез

Этапы приготовления

В миску выкладываем морковь по-корейски. Сыр и огурец нарезаем соломкой и отправляем к моркови. Добавляем в миску кукурузу и нарезанную соломкой колбасу. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Подавайте салат в глубоком стеклянном салатнике, чтобы продемонстрировать яркость блюда. Также можно выбрать посуду белого цвета, так как в ней контрастные ингредиенты будут выглядеть максимально аппетитно.