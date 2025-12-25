Укр

Салат "Венеция" с морковью по-корейски и колбасой: рецепт простого блюда с праздничным характером (видео)

Наталья Граковская
Салат "Венеция"
Салат "Венеция". Фото Скриншот YouTube

Для приготовления "Венеции" понадобится всего несколько минут

Салат "Венеция" с морковью по-корейски и колбасой — это настоящая находка для тех, кто ищет рецепт простого в приготовлении и вкусного блюда. Благодаря своему яркому виду и пикантному вкусу он займет почетное место на праздничном столе.

Рецептом салата поделилась кулинарная блоггерша iriska_dimitrova.

Как приготовить салат "Венеция"

Чтобы ваш салат получился идеальным, старайтесь нарезать все ингредиенты одинаковой тонкой соломкой. Это не только красиво, но и позволит лучше насладиться вкусом блюда. Для приготовления лучше брать качественную салями с выраженным копченым ароматом, ведь именно она задает основной тон вкусу всего блюда.

Ингредиенты

  • 200 г моркови по-корейски
  • 1 свежий огурец
  • 150 г сыра
  • 0,5 баночки кукурузы
  • 200 г колбасы салями
  • майонез

Этапы приготовления

  1. В миску выкладываем морковь по-корейски.
  2. Сыр и огурец нарезаем соломкой и отправляем к моркови.
  3. Добавляем в миску кукурузу и нарезанную соломкой колбасу.
  4. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Подавайте салат в глубоком стеклянном салатнике, чтобы продемонстрировать яркость блюда. Также можно выбрать посуду белого цвета, так как в ней контрастные ингредиенты будут выглядеть максимально аппетитно.

