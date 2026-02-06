Скільки варити яйця, щоб вони були ні сирими, ні перевареними: відомий точний час

Яйця легко переварити або залишити сирими, якщо готувати "на око"

Яйця — один із найпопулярніших продуктів для сніданку та незамінний інгредієнт для багатьох салатів та інших страв. Залежно від рецепта їх варять некруто або круто. Але якщо не засікти час і готувати "на око", яйця легко переварити або, навпаки, залишити сирими всередині.

Як правильно варити яйця

Незалежно від того, якої консистенції має вийти жовток, для варіння найкраще використовувати яйця кімнатної температури. Головний лайфхак — завжди відмірюйте час від моменту закипання води. Щоб зупинити процес приготування та полегшити чищення, перекладіть яйця в крижану воду на 5 хвилин.

Скільки варити яйця "в мішечок"

Щоб жовток залишився рідким, покладіть яйця в холодну воду, доведіть до кипіння і варіть 4–5 хвилин. Або обережно опустіть яйця в киплячу воду і варіть 1 хвилину, потім зніміть з вогню і дайте постояти під кришкою 5–7 хвилин.

Скільки варити яйця "круто"

Якщо вам потрібно, щоб білок і жовток після варіння вийшли твердими, але без сірого нальоту, залийте яйця холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 8–10 хвилин.

