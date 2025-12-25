Домашний майонез можно приготовить за 5 минут: рецепт густого соуса без сырых яиц
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Соус получается вкусным и безопасным
Майонез — один из самых востребованных соусов на кухне. Особенно в праздники, ведь им заправляют салаты и закуски. Если под рукой не оказалось готового соуса или вы принципиально не покупаете магазинные, попробуйте приготовить майонез дома.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил рецепт майонеза на основе вареных желтков и белков. Такой соус получается густым, нежным и, что самое главное, абсолютно безопасным. На все потребуется не больше пяти минут и минимальный набор продуктов.
Вам понадобятся:
- Куриные яйца 3 шт. (сваренные вкрутую);
- Вода 80 мл;
- Оливковое масло 50 мл;
- Винный уксус 1 ст. л. (можно заменить лимонным соком);
- Соль по вкусу.
Пошаговое приготовление:
- Вареные яйца очистите от скорлупы. Если сделать это заранее, сам процесс создания соуса займет буквально пару минут.
- Поместите очищенные яйца в чашу блендера или глубокую емкость для взбивания. Добавьте воду, оливковое масло и винный уксус.
- Погружным блендером взбивайте массу на высокой скорости до тех пор, пока она не станет полностью однородной, гладкой и глянцевой.
- Посолите готовый соус по вкусу и еще раз перемешайте.
С этим майонезом можно готовить бутерброды, подавать его с запеченным мясом, рыбой или овощами. Также домашним майонезом можно смело заправлять салаты.