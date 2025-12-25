Укр

Домашний майонез можно приготовить за 5 минут: рецепт густого соуса без сырых яиц

Наталья Граковская
Майонез по этому рецепту точно получится
Майонез по этому рецепту точно получится

Соус получается вкусным и безопасным

Майонез — один из самых востребованных соусов на кухне. Особенно в праздники, ведь им заправляют салаты и закуски. Если под рукой не оказалось готового соуса или вы принципиально не покупаете магазинные, попробуйте приготовить майонез дома.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил рецепт майонеза на основе вареных желтков и белков. Такой соус получается густым, нежным и, что самое главное, абсолютно безопасным. На все потребуется не больше пяти минут и минимальный набор продуктов.

Вам понадобятся:

  • Куриные яйца 3 шт. (сваренные вкрутую);
  • Вода 80 мл;
  • Оливковое масло 50 мл;
  • Винный уксус 1 ст. л. (можно заменить лимонным соком);
  • Соль по вкусу.

Пошаговое приготовление:

  1. Вареные яйца очистите от скорлупы. Если сделать это заранее, сам процесс создания соуса займет буквально пару минут.
  2. Поместите очищенные яйца в чашу блендера или глубокую емкость для взбивания. Добавьте воду, оливковое масло и винный уксус.
  3. Погружным блендером взбивайте массу на высокой скорости до тех пор, пока она не станет полностью однородной, гладкой и глянцевой.
  4. Посолите готовый соус по вкусу и еще раз перемешайте.

С этим майонезом можно готовить бутерброды, подавать его с запеченным мясом, рыбой или овощами. Также домашним майонезом можно смело заправлять салаты.

