Макароны не будут слипаться: добавьте в воду копеечный ингредиент вместо подсолнечного масла

Простые рекомендации, как правильно варить макароны

Многим знакома ситуация, когда вместо макарон после варки в кастрюле остается слипшаяся клейкая масса. Чтобы этого избежать, обычно в воду добавляют растительное масло, однако это не всегда помогает. Масло во время варки лишь собирается на поверхности воды и почти не влияет на процесс, а большое количество масла делает блюдо слишком жирным.

Оказывается, существует значительно более эффективный способ, который надежно защищает макароны от слипания.

Опытные хозяйки советуют добавлять в кастрюлю обычный столовый уксус или лимонный сок. Достаточно влить одну столовую ложку уксуса в кипящую воду непосредственно перед тем, как засыпать макароны.

Почему это работает

Во время варки макароны выделяют крахмал, именно он и становится причиной слипания. Кислая среда нейтрализует его избыток и не дает превратиться в клейкую массу. Даже если пасту немного переварить, она сохранит форму и не станет кашеобразной.

Не стоит волноваться — ни запаха, ни кислого привкуса после приготовления не останется.

После приготовления макароны достаточно откинуть на дуршлаг, как обычно. Промывать их холодной водой не нужно — современные макаронные изделия в этом не нуждаются. А уже перед подачей можно добавить кусочек сливочного масла для вкуса.

Также узнайте, как приготовить нежное картофельное пюре без комочков. Правила простые, а результат точно получится идеальный.