Один секрет із буряком — і салат із куркою стає в рази смачнішим: ось що потрібно зробити

Як правильно приготувати буряк для ідеального салату

Яскравий і солодкуватий буряк смакує не тільки в поєднанні з оселедцем у салатах, а й з м’ясом. Якщо класична "Шуба" вже приїлася, приготуйте цей салат з буряком та куркою. Особливої пікантності страві додає копчений сир. Салат виходить ситним, смачним та апетитним.

Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі Смачно Просто та Доступно.

Як приготувати салат із буряка та курки

Для цього салату краще використовувати запечений буряк. Щоб його приготувати, ретельно вимийте плоди, обсушіть їх, загорніть кожен окремо у фольгу та запікайте в духовці при 180°C протягом 60–90 хвилин (залежно від розміру) до м'якості. Запечений овоч буде солодшим і менш водянистим.

Проте варений буряк теж підійде. Для того, щоб він не втратив колір і залишився рубіновим, радять додати ложку оцту або лимонного соку в холодну воду ще до того, як ставите каструлю на вогонь.

Інгредієнти:

смажена куряча грудка — 300 г

буряк — 3 шт.

сир копчений — 250 г

яйця варені — 5 шт.

майонез — 200 г

часник — 3 зубчики

сіль та чорний мелений перець — до смаку

Спосіб приготування: