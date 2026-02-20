Один секрет із буряком — і салат із куркою стає в рази смачнішим: ось що потрібно зробити
Як правильно приготувати буряк для ідеального салату
Яскравий і солодкуватий буряк смакує не тільки в поєднанні з оселедцем у салатах, а й з м’ясом. Якщо класична "Шуба" вже приїлася, приготуйте цей салат з буряком та куркою. Особливої пікантності страві додає копчений сир. Салат виходить ситним, смачним та апетитним.
Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі Смачно Просто та Доступно.
Як приготувати салат із буряка та курки
Для цього салату краще використовувати запечений буряк. Щоб його приготувати, ретельно вимийте плоди, обсушіть їх, загорніть кожен окремо у фольгу та запікайте в духовці при 180°C протягом 60–90 хвилин (залежно від розміру) до м'якості. Запечений овоч буде солодшим і менш водянистим.
Проте варений буряк теж підійде. Для того, щоб він не втратив колір і залишився рубіновим, радять додати ложку оцту або лимонного соку в холодну воду ще до того, як ставите каструлю на вогонь.
Інгредієнти:
- смажена куряча грудка — 300 г
- буряк — 3 шт.
- сир копчений — 250 г
- яйця варені — 5 шт.
- майонез — 200 г
- часник — 3 зубчики
- сіль та чорний мелений перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Курку нарізаємо кубиками.
- Копчений сир, варені яйця та буряк натираємо на великій тертці.
- Для соусу змішуємо майонез, чорний перець, пропущений через прес часник.
- Збираємо салат. Форму або тарілку змащуємо тонким шаром соусу. Першим шаром викладаємо сир, змащуємо соусом.
- Далі викладаємо яйця.
- Потім рівномірно викладаємо курку і змащуємо соусом, що залишився.
- Останній шар — буряк. Зверху змащуємо звичайним майонезом.
- Накриваємо салат харчовою плівкою та ставимо в холодильник на ніч.