Один секрет із буряком — і салат із куркою стає в рази смачнішим: ось що потрібно зробити

Наталя Граковська
Салат із буряка та курки
Салат із буряка та курки. Фото Колаж "Телеграфу"

Як правильно приготувати буряк для ідеального салату

Яскравий і солодкуватий буряк смакує не тільки в поєднанні з оселедцем у салатах, а й з м’ясом. Якщо класична "Шуба" вже приїлася, приготуйте цей салат з буряком та куркою. Особливої пікантності страві додає копчений сир. Салат виходить ситним, смачним та апетитним.

Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі Смачно Просто та Доступно.

Як приготувати салат із буряка та курки

Для цього салату краще використовувати запечений буряк. Щоб його приготувати, ретельно вимийте плоди, обсушіть їх, загорніть кожен окремо у фольгу та запікайте в духовці при 180°C протягом 60–90 хвилин (залежно від розміру) до м'якості. Запечений овоч буде солодшим і менш водянистим.

Проте варений буряк теж підійде. Для того, щоб він не втратив колір і залишився рубіновим, радять додати ложку оцту або лимонного соку в холодну воду ще до того, як ставите каструлю на вогонь.

Інгредієнти:

  • смажена куряча грудка — 300 г
  • буряк — 3 шт.
  • сир копчений — 250 г
  • яйця варені — 5 шт.
  • майонез — 200 г
  • часник — 3 зубчики
  • сіль та чорний мелений перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Курку нарізаємо кубиками.
  2. Копчений сир, варені яйця та буряк натираємо на великій тертці.
  3. Для соусу змішуємо майонез, чорний перець, пропущений через прес часник.
  4. Збираємо салат. Форму або тарілку змащуємо тонким шаром соусу. Першим шаром викладаємо сир, змащуємо соусом.
  5. Далі викладаємо яйця.
  6. Потім рівномірно викладаємо курку і змащуємо соусом, що залишився.
  7. Останній шар — буряк. Зверху змащуємо звичайним майонезом.
  8. Накриваємо салат харчовою плівкою та ставимо в холодильник на ніч.
