Булгур із пряним курячим стегном: рецепт смачної вечері в одній сковорідці (відео)
М’ясо та гарнір готуються разом, тож після приготування залишається мінімум брудного посуду
Якщо хочеться приготувати ситну вечерю, зверніть увагу на рецепт булгуру з куркою. Це ідеальний варіант страви, де м’ясо й гарнір готуються разом, насичуючи одне одного ароматами та смаками.
Булгур варто додати до свого меню через те, що він багатий на клітковину, вітаміни групи B та повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості. Він добре поєднується з м’ясом, овочами й спеціями. До того ж булгур готується значно швидше за рис або інших круп, що особливо зручно для буденних вечерь.
Рецептом поділилася блогерка olena.foodblog у TikTok.
Як приготувати булгур з м'ясом
Інгредієнти:
- куряче стегно (без кістки)
- булгур
- цибуля
- морква
- оливкова олія
- вершкове масло
- сіль за смаком
- спеції для курки або куркума та копчена паприка
- зелень для подачі
Спосіб приготування:
- Філе стегна натираємо сіллю та спеціями і залишаємо маринуватися 15 хвилин.
- Обсмажуємо м'ясо на сковорідці по кілька хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Перекладаємо на тарілку.
- На ту саму сковорідку додаємо шматочок вершкового масла та підсмажуємо дрібно нарізану цибулю та моркву до м’якості.
- Всипаємо до овочів булгур, обсмажуємо ще кілька хвилин.
- Заливаємо булгур гарячою водою. Солимо за смаком. Зверху на крупу викладаємо обсмажені шматочки курки (разом із соком, що виділився на тарілку).
- Накриваємо кришкою та тушкуємо на невеликому вогні приблизно 15 хвилин, до готовності булгуру.
Як і з чим подавати
Подавайте булгур з м'ясом гарячим, щедро посипавши свіжою зеленню. Ця страва самодостатня, проте до неї можна додати ложку густого грецького йогурту або салат зі свіжих томатів та червоної цибулі.