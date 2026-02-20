Булгур із пряним курячим стегном: рецепт смачної вечері в одній сковорідці (відео)

М’ясо та гарнір готуються разом, тож після приготування залишається мінімум брудного посуду

Якщо хочеться приготувати ситну вечерю, зверніть увагу на рецепт булгуру з куркою. Це ідеальний варіант страви, де м’ясо й гарнір готуються разом, насичуючи одне одного ароматами та смаками.

Булгур варто додати до свого меню через те, що він багатий на клітковину, вітаміни групи B та повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості. Він добре поєднується з м’ясом, овочами й спеціями. До того ж булгур готується значно швидше за рис або інших круп, що особливо зручно для буденних вечерь.

Рецептом поділилася блогерка olena.foodblog у TikTok.

Як приготувати булгур з м'ясом

Інгредієнти:

куряче стегно (без кістки)

булгур

цибуля

морква

оливкова олія

вершкове масло

сіль за смаком

спеції для курки або куркума та копчена паприка

зелень для подачі

Спосіб приготування:

Філе стегна натираємо сіллю та спеціями і залишаємо маринуватися 15 хвилин. Обсмажуємо м'ясо на сковорідці по кілька хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Перекладаємо на тарілку. На ту саму сковорідку додаємо шматочок вершкового масла та підсмажуємо дрібно нарізану цибулю та моркву до м’якості. Всипаємо до овочів булгур, обсмажуємо ще кілька хвилин. Заливаємо булгур гарячою водою. Солимо за смаком. Зверху на крупу викладаємо обсмажені шматочки курки (разом із соком, що виділився на тарілку). Накриваємо кришкою та тушкуємо на невеликому вогні приблизно 15 хвилин, до готовності булгуру.

Як і з чим подавати

Подавайте булгур з м'ясом гарячим, щедро посипавши свіжою зеленню. Ця страва самодостатня, проте до неї можна додати ложку густого грецького йогурту або салат зі свіжих томатів та червоної цибулі.