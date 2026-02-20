Ніхто не здогадається, що це страва з дешевих продуктів: "рибні хвостики" з хрусткою скоринкою (відео)

Простий рецепт з рибної консерви

"Рибні хвостики" з консерви та вафельних коржів — це оригінальна бюджетна страва, яку можна приготувати дуже швидко і без зайвих зусиль. Закуска виходить з хрусткою скоринкою та ніжною рибною начинкою всередині. Такий варіант чудово підходить і для швидкої вечері, і для перекусу.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Матвєй.

Як приготувати "Рибні хвостики"

Інгредієнти:

вафельні коржі круглі — 1 упаковка

рис — 200 г

сардина консервована — 500 г

цибуля — 3 шт.

яйця — 4–5 шт.

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.

базилік сушений — 0,5 ч. л.

розмарин — дрібка

сіль — за смаком

кріп — за смаком

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Відваріть рис у підсоленій воді до готовності. Подрібніть сардину виделкою. Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте до золотистого кольору на олії. У мисці з'єднайте охолоджені рис, цибулю та сардину. Додайте дрібно нарізаний кріп, чорний перець, базилік і розмарин. Перемішайте. Кожен вафельний корж змастіть олією з-під рибних консервів. Розріжте коржі на чотири рівні частини. Сформуйте з кожного трикутника конус. Наповніть вафельні конуси рибною начинкою. У мисці збийте яйця з сіллю. Занурте кожен фарширований конус у яєчну суміш. Викладіть конуси на розігріту сковорідку з олією та смажте на середньому вогні з усіх боків до утворення рум’яної скоринки.

Як та з чим подавати

Ця страва найкраще смакує гарячою. Викладіть "рибні хвости" на велике пласке блюдо, застелене свіжим листям салату. Оскільки закуска має насичений смак консервованої сардини та смаженої цибулі, найкращим доповненням до неї стане ніжний вершковий або пікантний соус. Ідеальним варіантом буде суміш майонезу з пропущеним через прес часником та дрібно посіченою зеленню кропу. Також цю закуску можна подавати разом зі свіжими помідорами та огірками.