Не выбрасывайте вчерашнее пюре: вот как превратить его в роскошный завтрак за 10 минут
Если с вечера остался вареный картофель, считайте, что половина завтрака уже готова
Картофельное пюре идеально вкусное только свежеприготовленным. На следующий день оно теряет свою воздушность, а после разогревания в микроволновке становится очень сухим. Но из-за этого не стоит выбрасывать остатки блюда. Ведь из вчерашнего картофельного пюре получаются очень аппетитные и вкусные горячие бутерброды.
Рецептом поделились Добрі новини. Процесс приготовления займет буквально несколько минут, ведь главный ингредиент уже готов.
Как приготовить горячие бутерброды с картофельным пюре
Советы по выбору ингредиентов и их качеству
Майонез в этом рецепте можно заменить жирной сметаной. Если у вас в холодильнике осталось немного вареной колбасы или ветчины, мелко нарежьте ее и добавьте в картофельный слой. От этого блюдо станет еще вкуснее и сытнее. Для пикантности добавьте свои любимые специи или мелко нарезанный соленый огурец.
Ингредиенты
- 200 граммов картофельного пюре
- 1 яйцо
- 5 столовых ложек майонеза
- зеленый лук и укроп
- 100 граммов сыра
- хлеб
- черный перец
Способ приготовления
- К картофельному пюре добавляем две столовые ложки майонеза, яйцо, нарезанный лук и черный перец. Хорошо перемешиваем.
- В другой миске смешиваем натертый на крупной терке сыр, три столовые ложки майонеза, нарезанный укроп и черный перец.
- На ломтики хлеба намазываем сначала картофельную массу, а сверху — сырную. Старайтесь не накладывать начинку слишком толстым слоем, иначе хлеб снизу начнет подгорать раньше, чем середина прогреется.
- Отправляем заготовки в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 10–12 минут.
Как и с чем подавать
Бутерброды из картофельного пюре вкусные горячими, пока сыр расплавленный и тянется. Это универсальное блюдо, которое можно подавать и к овощному салату из помидоров и огурцов, и к чашке сладкого чая.