Не выбрасывайте вчерашнее пюре: вот как превратить его в роскошный завтрак за 10 минут

Наталья Граковская
Читати українською
Горячие бутерброды из картофельного пюре
Горячие бутерброды из картофельного пюре.

Если с вечера остался вареный картофель, считайте, что половина завтрака уже готова

Картофельное пюре идеально вкусное только свежеприготовленным. На следующий день оно теряет свою воздушность, а после разогревания в микроволновке становится очень сухим. Но из-за этого не стоит выбрасывать остатки блюда. Ведь из вчерашнего картофельного пюре получаются очень аппетитные и вкусные горячие бутерброды.

Рецептом поделились Добрі новини. Процесс приготовления займет буквально несколько минут, ведь главный ингредиент уже готов.

Как приготовить горячие бутерброды с картофельным пюре

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Майонез в этом рецепте можно заменить жирной сметаной. Если у вас в холодильнике осталось немного вареной колбасы или ветчины, мелко нарежьте ее и добавьте в картофельный слой. От этого блюдо станет еще вкуснее и сытнее. Для пикантности добавьте свои любимые специи или мелко нарезанный соленый огурец.

Ингредиенты

  • 200 граммов картофельного пюре
  • 1 яйцо
  • 5 столовых ложек майонеза
  • зеленый лук и укроп
  • 100 граммов сыра
  • хлеб
  • черный перец

Способ приготовления

  1. К картофельному пюре добавляем две столовые ложки майонеза, яйцо, нарезанный лук и черный перец. Хорошо перемешиваем.
  2. В другой миске смешиваем натертый на крупной терке сыр, три столовые ложки майонеза, нарезанный укроп и черный перец.
  3. На ломтики хлеба намазываем сначала картофельную массу, а сверху — сырную. Старайтесь не накладывать начинку слишком толстым слоем, иначе хлеб снизу начнет подгорать раньше, чем середина прогреется.
  4. Отправляем заготовки в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 10–12 минут.

Как и с чем подавать

Бутерброды из картофельного пюре вкусные горячими, пока сыр расплавленный и тянется. Это универсальное блюдо, которое можно подавать и к овощному салату из помидоров и огурцов, и к чашке сладкого чая.

