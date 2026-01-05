Не выбрасывайте вчерашнее пюре: вот как превратить его в роскошный завтрак за 10 минут

Если с вечера остался вареный картофель, считайте, что половина завтрака уже готова

Картофельное пюре идеально вкусное только свежеприготовленным. На следующий день оно теряет свою воздушность, а после разогревания в микроволновке становится очень сухим. Но из-за этого не стоит выбрасывать остатки блюда. Ведь из вчерашнего картофельного пюре получаются очень аппетитные и вкусные горячие бутерброды.

Рецептом поделились Добрі новини. Процесс приготовления займет буквально несколько минут, ведь главный ингредиент уже готов.

Как приготовить горячие бутерброды с картофельным пюре

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Майонез в этом рецепте можно заменить жирной сметаной. Если у вас в холодильнике осталось немного вареной колбасы или ветчины, мелко нарежьте ее и добавьте в картофельный слой. От этого блюдо станет еще вкуснее и сытнее. Для пикантности добавьте свои любимые специи или мелко нарезанный соленый огурец.

Ингредиенты

200 граммов картофельного пюре

1 яйцо

5 столовых ложек майонеза

зеленый лук и укроп

100 граммов сыра

хлеб

черный перец

Способ приготовления

К картофельному пюре добавляем две столовые ложки майонеза, яйцо, нарезанный лук и черный перец. Хорошо перемешиваем. В другой миске смешиваем натертый на крупной терке сыр, три столовые ложки майонеза, нарезанный укроп и черный перец. На ломтики хлеба намазываем сначала картофельную массу, а сверху — сырную. Старайтесь не накладывать начинку слишком толстым слоем, иначе хлеб снизу начнет подгорать раньше, чем середина прогреется. Отправляем заготовки в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 10–12 минут.

Как и с чем подавать

Бутерброды из картофельного пюре вкусные горячими, пока сыр расплавленный и тянется. Это универсальное блюдо, которое можно подавать и к овощному салату из помидоров и огурцов, и к чашке сладкого чая.