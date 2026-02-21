Ідеальна вечеря за 30 хвилин: курка в гірчично-вершковому соусі (відео)

Смачна та ситна страва

З курки можна приготувати десятки страв: запекти її в духовці, обсмажити на сковороді, приготувати суп або потушкувати у вершково-грибному соусі. Але сьогодні ми пропонуємо варіант із більш яскравим смаком — курка з овочами в гірчично-вершковому соусі, яка поєднує ніжність вершків і пікантність гірчиці. Для цієї страви важливо обирати м’ясо без зайвої води та вершки жирністю не менше 20%, інакше соус може вийти рідким. Гірчицю краще брати зернисту або домашню — вона дає глибший аромат і не робить соус надто різким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати курку у гірчично-вершковому соусі

Інгредієнти:

курячі стегна – 1 кг;

овочева суміш (броколі, морква, стручкова квасоля або інша) – 400 г;

вершки 20–30% – 250 мл;

гірчиця зерниста або домашня – 1 ст. л.;

кетчуп або томатний соус – 1 ст. л.;

копчена паприка – 0,5 ч. л.;

сухий часник – 0,5 ч. л.;

прованські трави – 0,5 ч. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

олія – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Підготувати курячі стегна, натерти їх сіллю, перцем, спеціями, додати гірчицю та кетчуп, ретельно перемішати і залишити маринуватися на 30 хвилин. Розігріти сковороду з олією та обсмажити стегна з обох боків до золотистої скоринки. Вийняти м’ясо, у тій самій сковороді протушкувати овочі 3–5 хвилин. Повернути курку до овочів, залити вершками, накрити кришкою та тушкувати на мінімальному вогні 20–30 хвилин до м’якості м’яса і загущення соусу.

Як і з чим подавати

Страву найкраще подавати гарячою, щедро поливши соусом і посипавши свіжою зеленню. Вона добре поєднується з картопляним пюре, рисом, булгуром або пастою, які вбирають вершковий соус. Для легшого варіанту курку можна подати з відварною спаржею або зеленим салатом, а замість вершків використати кокосові вершки чи грецький йогурт для менш калорійної версії. Цей рецепт легко адаптується під сезонні овочі та різні види гірчиці, що дозволяє щоразу отримувати новий відтінок смаку без складних кулінарних технік.