Рус

Бюджетна страва, яку захочеться готувати знову: курячі сердечка в соєво-томатному маринаді (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курячі сердечка
Курячі сердечка. Фото Колаж "Телеграфу"

Завдяки маринуванню сердечка виходять ніжними та соковитими

Курячі сердечка — доступний субпродукт, з якого можна приготувати смачну та бюджетну вечерю. Проте багато хто уникає цього, адже часто сердечка виходять жорсткими та сухими.

Утім, якщо замаринувати курячі сердечка у соєвому соусі з цибулю та часником, а потім правильно обсмажити, вийде дуже смачний гарнір до картоплі, каші чи до запечених овочів. Як смачно приготувати курячі сердечка показали в кулінарному блозі Tanya Akopyan в TikTok.

Як готувати курячі сердечка

Інгредієнти:

  • Курячі сердечка — 500 г
  • Цибуля — 1 велика
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Соєвий соус — 50 мл
  • Кетчуп або томатна паста — 2 ст. л.
  • Спеції: паприка (бажано копчена), чорний перець, готові спеції до курки.

Спосіб приготування:

  1. Розріжте кожне сердечко вздовж навпіл і видаліть згустки крові та залишки судин. Після чищення промийте їх у холодній воді та обов'язково просушіть паперовим рушником.
  2. Змішайте сердечка з соєвим соусом, нарізаною напівкільцями цибулею, подрібненим часником та спеціями.
  3. Залиште сердечка маринуватись на ніч.
  4. Викладіть сердечка разом з маринадом та цибулею на розігріту сковорідку.
  5. Накрийте кришкою і смажте 10 хвилин на середньому вогні.
  6. Зніміть кришку, додайте кетчуп та збільште вогонь до максимуму. Смажте ще 3-5 хвилин, постійно помішуючи.

Як та з чим подавати

Курячі сердечка в соєво-томатному маринаді поєднується з різними гарнірами. Класичний варіант подати їх з картопляним пюре, яке добре вбирає ароматний соус. Також сердечка смакують із рисом, булгуром, гречкою або кус-кусом. Для легшої подачі можна доповнити страву запеченими або свіжими овочами: броколі, морквою, солодким перцем, томатами чи огірковим салатом.

Перед подачею обов’язково посипте страву свіжою зеленню — петрушкою, кропом або зеленою цибулею. Додатково можна подати лаваш або свіжий хліб.

Теги:
#Рецепти #Закуска #Субпродукти