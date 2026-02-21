Бюджетна страва, яку захочеться готувати знову: курячі сердечка в соєво-томатному маринаді (відео)

Завдяки маринуванню сердечка виходять ніжними та соковитими

Курячі сердечка — доступний субпродукт, з якого можна приготувати смачну та бюджетну вечерю. Проте багато хто уникає цього, адже часто сердечка виходять жорсткими та сухими.

Утім, якщо замаринувати курячі сердечка у соєвому соусі з цибулю та часником, а потім правильно обсмажити, вийде дуже смачний гарнір до картоплі, каші чи до запечених овочів. Як смачно приготувати курячі сердечка показали в кулінарному блозі Tanya Akopyan в TikTok.

Як готувати курячі сердечка

Інгредієнти:

Курячі сердечка — 500 г

Цибуля — 1 велика

Часник — 2-3 зубчики

Соєвий соус — 50 мл

Кетчуп або томатна паста — 2 ст. л.

Спеції: паприка (бажано копчена), чорний перець, готові спеції до курки.

Спосіб приготування:

Розріжте кожне сердечко вздовж навпіл і видаліть згустки крові та залишки судин. Після чищення промийте їх у холодній воді та обов'язково просушіть паперовим рушником. Змішайте сердечка з соєвим соусом, нарізаною напівкільцями цибулею, подрібненим часником та спеціями. Залиште сердечка маринуватись на ніч. Викладіть сердечка разом з маринадом та цибулею на розігріту сковорідку. Накрийте кришкою і смажте 10 хвилин на середньому вогні. Зніміть кришку, додайте кетчуп та збільште вогонь до максимуму. Смажте ще 3-5 хвилин, постійно помішуючи.

Як та з чим подавати

Курячі сердечка в соєво-томатному маринаді поєднується з різними гарнірами. Класичний варіант подати їх з картопляним пюре, яке добре вбирає ароматний соус. Також сердечка смакують із рисом, булгуром, гречкою або кус-кусом. Для легшої подачі можна доповнити страву запеченими або свіжими овочами: броколі, морквою, солодким перцем, томатами чи огірковим салатом.

Перед подачею обов’язково посипте страву свіжою зеленню — петрушкою, кропом або зеленою цибулею. Додатково можна подати лаваш або свіжий хліб.