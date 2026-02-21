Млинці без грудочок та сухих країв: простий рецепт для сніданку (відео)

Ідеальна випічка

Млинці — це традиційна страва, яку готують у багатьох країнах, і вони бувають найрізноманітнішими: товсті або тонкі, дріжджові чи бездріжджові, на молоці, кефірі або сироватці. Особливу ніжність та легкість надає тісту сироватка, завдяки чому млинці виходять м’якими та повітряними. Але сьогодні пропонується класичний рецепт ідеальних млинців без сухих країв, які відразу вражають рівною текстурою та ніжним смаком. Для кращого результату важливо обирати свіжі яйця, високоякісне борошно та молоко, а масло розтоплювати перед додаванням, щоб тісто було однорідним і не утворювало грудочок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати ніжні млинці

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

цукор – 2–3 ст. л.;

дрібка солі – за смаком;

молоко – 450 мл;

борошно – 160 г;

вершкове масло або олія – 40 г;

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром і дрібкою солі до однорідності. Додати частину молока та просіяне борошно, перемішати вінчиком, щоб не залишилося комочків. Влити решту молока поетапно, чергуючи з борошном, ретельно перемішуючи тісто після кожного додавання. Ввести розтоплене вершкове масло, залишити тісто на 5–10 хвилин "відпочити". Розігріти сковороду на середньому вогні, змастити тонким шаром масла і смажити млинці 40–60 секунд з кожного боку до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Млинці подають гарячими, з медом, варенням, свіжими ягодами або фруктами. Для насиченого смаку можна додати трохи вершків або йогурту, а також прикрасити листочками м’яти або тертим шоколадом. Вони чудово поєднуються з натуральним чаєм або кавою, а за бажанням можуть стати основою для начинок з м’ясом, сиром або зеленню. Така страва ідеально підходить для сніданку, пізнього перекусу або сімейного десерту, даруючи ніжність та домашній затишок кожного разу.