Гості не одразу здогадаються, з чого це приготовано: ніжна начинка для млинців із "родзинкою" (відео)
-
-
Кремова начинка з лососем та крабовими паличками підходить не тільки для млинців
Млинці — універсальна страва, що ідеально поєднується як із солодкими, так і з солоними начинками. Раніше ми вже розповідали, як приготувати млинці зі смаком "Снікерса", а тепер пропонуємо ідею для тих, хто любить солоні закуски — ніжну начинку для млинців з лососем, крабовими паличками та ікрою.
Цю начинку можна використовувати не лише для млинців, а й як намазку на хліб, основу для канапок або наповнення для тарталеток. Закуска виходить ніжною, кремовою та водночас поживною, а готується всього за кілька хвилин із доступних інгредієнтів. Рецептом поділилася фудблогерка nemerzhynska_alina в Instagram.
Як приготувати начинку для млинців "Морський коктейль"
Начиняйте лише повністю охолоджені млинці. Якщо млинець буде теплим, вершковий сир миттєво розтане, і начинка просто витече.
Інгредієнти:
- 3 ст. л. вершкового сиру
- 2 ст. л. ікри криля або мойви
- 3-4 шт. крабові палички
- 100 г лосося малосоленого
Спосіб приготування:
- У невеликій мисці змішайте вершковий сир та ікру.
- Крабові палички наріжте або розділіть виделкою. Лосось дрібно наріжте.
- Додайте нарізані морепродукти до сирної суміші та обережно перемішайте.
- Намастіть начинку на млинець тонким шаром, відступаючи 1-2 см від країв, і щільно загорніть у рулет чи конвертиком.
Після приготування поставте млинці в холодильник, щоб начинка стабілізувалася. Також охолоджені млинці з начинкою легше буде нарізати.