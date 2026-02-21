Гості не одразу здогадаються, з чого це приготовано: ніжна начинка для млинців із "родзинкою" (відео)

Кремова начинка з лососем та крабовими паличками підходить не тільки для млинців

Млинці — універсальна страва, що ідеально поєднується як із солодкими, так і з солоними начинками. Раніше ми вже розповідали, як приготувати млинці зі смаком "Снікерса", а тепер пропонуємо ідею для тих, хто любить солоні закуски — ніжну начинку для млинців з лососем, крабовими паличками та ікрою.

Цю начинку можна використовувати не лише для млинців, а й як намазку на хліб, основу для канапок або наповнення для тарталеток. Закуска виходить ніжною, кремовою та водночас поживною, а готується всього за кілька хвилин із доступних інгредієнтів. Рецептом поділилася фудблогерка nemerzhynska_alina в Instagram.

Як приготувати начинку для млинців "Морський коктейль"

Начиняйте лише повністю охолоджені млинці. Якщо млинець буде теплим, вершковий сир миттєво розтане, і начинка просто витече.

Інгредієнти:

3 ст. л. вершкового сиру

2 ст. л. ікри криля або мойви

3-4 шт. крабові палички

100 г лосося малосоленого

Спосіб приготування:

У невеликій мисці змішайте вершковий сир та ікру. Крабові палички наріжте або розділіть виделкою. Лосось дрібно наріжте. Додайте нарізані морепродукти до сирної суміші та обережно перемішайте. Намастіть начинку на млинець тонким шаром, відступаючи 1-2 см від країв, і щільно загорніть у рулет чи конвертиком.

Після приготування поставте млинці в холодильник, щоб начинка стабілізувалася. Також охолоджені млинці з начинкою легше буде нарізати.