Кремова начинка, карамель і арахіс: млинці зі смаком "Снікерса" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зможе приготувати кожен
Млинці — це універсальна страва, яка може бути тонкою й мереживною або пухкою, солодкою чи солоною, із начинками або в ароматній цитрусовій глазурі на кшталт класичних французьких варіацій. У різних культурах їх готують по-своєму: від українських налисників до французьких крепів, де тонке тісто цінується за еластичність і делікатну текстуру. Але сьогодні пропонується безпрограшна база для ідеальних тонких млинців із виразною начинкою у стилі "Снікерс" — кремовою, карамельною та горіховою. Щоб млинці не рвалися і не виходили "гумовими", важливо використовувати інгредієнти кімнатної температури, обов’язково просіювати борошно, дати тісту відпочити 15 хвилин і смажити на добре розігрітій сковороді; для начинки краще обирати густе варене згущене молоко без рослинних жирів і підсушений арахіс, який можна замінити фундуком або додати дрібку солі для контрасту смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".
Як приготувати млинці з начинкою "Снікерс"
Інгредієнти:
- молоко тепле – 600 мл;
- вода тепла – 200 мл;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 4 ст. л.;
- ванільний цукор – 10 г;
- масло вершкове розтоплене – 70 г;
- борошно пшеничне – 300 г;
- сіль – дрібка;
- масло гхі для смаження – 2–3 ст. л.;
- рікота або кисломолочний сир – 300 г;
- згущене молоко варене – 200 г;
- арахіс підсушений – 100 г.
Спосіб приготування:
- Змішати яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до однорідності.
- Влити тепле молоко та воду, додати розтоплене вершкове масло, перемішати.
- Всипати просіяне борошно та перебити тісто блендером до гладкої консистенції без грудочок.
- Залишити тісто відпочити 15 хвилин при кімнатній температурі.
- Розігріти сковороду, злегка змастити маслом гхі та смажити тонкі млинці з обох боків до золотистого кольору.
- Змішати рікоту з вареним згущеним молоком до кремової текстури.
- Додати подрібнений підсушений арахіс і перемішати.
- Намазати начинку на млинці, згорнути рулетами або трикутниками та подати.
Як і з чим подавати
Подавати млинці варто теплими, щедро змащеними начинкою та складеними рулетами або трикутниками. Зверху можна полити додатковою карамеллю чи розтопленим шоколадом і посипати подрібненими горіхами для текстурного акценту. Страва добре поєднується з кулькою ванільного морозива, чашкою міцної кави або какао. Для святкової подачі млинці можна викласти шарами у формі невеликого торта, промащуючи кожен шар кремом.
Такий рецепт стане надійною основою для експериментів із начинками й дозволить щоразу отримувати стабільно тонкі, ніжні та еластичні млинці.