Кремова начинка, карамель і арахіс: млинці зі смаком "Снікерса" (відео)

Зможе приготувати кожен

Млинці — це універсальна страва, яка може бути тонкою й мереживною або пухкою, солодкою чи солоною, із начинками або в ароматній цитрусовій глазурі на кшталт класичних французьких варіацій. У різних культурах їх готують по-своєму: від українських налисників до французьких крепів, де тонке тісто цінується за еластичність і делікатну текстуру. Але сьогодні пропонується безпрограшна база для ідеальних тонких млинців із виразною начинкою у стилі "Снікерс" — кремовою, карамельною та горіховою. Щоб млинці не рвалися і не виходили "гумовими", важливо використовувати інгредієнти кімнатної температури, обов’язково просіювати борошно, дати тісту відпочити 15 хвилин і смажити на добре розігрітій сковороді; для начинки краще обирати густе варене згущене молоко без рослинних жирів і підсушений арахіс, який можна замінити фундуком або додати дрібку солі для контрасту смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Як приготувати млинці з начинкою "Снікерс"

Інгредієнти:

молоко тепле – 600 мл;

вода тепла – 200 мл;

яйця – 3 шт.;

цукор – 4 ст. л.;

ванільний цукор – 10 г;

масло вершкове розтоплене – 70 г;

борошно пшеничне – 300 г;

сіль – дрібка;

масло гхі для смаження – 2–3 ст. л.;

рікота або кисломолочний сир – 300 г;

згущене молоко варене – 200 г;

арахіс підсушений – 100 г.

Спосіб приготування:

Змішати яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до однорідності. Влити тепле молоко та воду, додати розтоплене вершкове масло, перемішати. Всипати просіяне борошно та перебити тісто блендером до гладкої консистенції без грудочок. Залишити тісто відпочити 15 хвилин при кімнатній температурі. Розігріти сковороду, злегка змастити маслом гхі та смажити тонкі млинці з обох боків до золотистого кольору. Змішати рікоту з вареним згущеним молоком до кремової текстури. Додати подрібнений підсушений арахіс і перемішати. Намазати начинку на млинці, згорнути рулетами або трикутниками та подати.

Як і з чим подавати

Подавати млинці варто теплими, щедро змащеними начинкою та складеними рулетами або трикутниками. Зверху можна полити додатковою карамеллю чи розтопленим шоколадом і посипати подрібненими горіхами для текстурного акценту. Страва добре поєднується з кулькою ванільного морозива, чашкою міцної кави або какао. Для святкової подачі млинці можна викласти шарами у формі невеликого торта, промащуючи кожен шар кремом.

Такий рецепт стане надійною основою для експериментів із начинками й дозволить щоразу отримувати стабільно тонкі, ніжні та еластичні млинці.