Без майонеза и вреда для фигуры: рецепт легкого салата после праздников (видео)

Этот салат из свежих овощей станет удачным вариантом для возвращения к сбалансированному рациону

После праздников хочется вернуться к легкому рациону. Именно в такие дни можно приготовить легкий салат из свежих овощей с хрустящей пекинской капустой. Вместо майонеза он заправляется соусом из йогурта и горчицы, поэтому блюдо получается действительно легким.

Идеей рецепта поделились на YouTube-канале "Оксана Голіян. Рецепти".

Как приготовить салат из пекинской капусты и кукурузы

Советы по выбору ингредиентов

Вместо пекинской капусты можно использовать салат Айсберг или салатный микс. Если хотите сделать салат более сытным, добавьте отварное куриное филе или жареные креветки. Горчицу лучше брать не острую или "дижонскую" в зернах.

Ингредиенты

пекинская капуста — по вкусу;

перец сладкий – 1 шт.;

кукуруза консервированная – 1 банка;

помидор — 1 шт.;

моцарелла – 80 г;

горчица — 1 ст. л.;

йогурт натуральный – 3 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления