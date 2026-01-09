За 10 минут и без духовки: простое печенье к чаю из доступных продуктов

Минимум ингредиентов, сковорода, несколько минут – и на столе уже румяное, хрустящее печенье

Когда на улице холодно и хочется спрятаться от всего мира, настроение спасают горячий чай и что-то сладкое. Это печенье как раз такое. Готовится оно быстро, из продуктов, которые всегда есть под рукой.

Не нужно никуда бежать или придумывать сложные рецепты. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, потратить немного времени на жарку и на столе будет целая гора вкусного печенья. Рецептом с нами поделились на портале "Господинька".

Советы по выбору ингредиентов и приготовлению печенья

Уксус нужен для того, чтобы тесто при жарке впитывало меньше жира и было более пышным, поэтому обязательно добавьте этот ингредиент. Лучше использовать кукурузный крахмал, он делает печенье песочным и нежным. Картофельный тоже подойдет, но кукурузный дает более деликатный вкус.

Ингредиенты

яйцо – 1 шт.;

щепотка соли;

ванильный сахар — 8 г;

сахар – 1 ст. л.;

сливочное масло мягкое – 1 ст. л.;

уксус — 1 ч. л.;

вода – 3 ст. л.;

пшеничная мука — 130-150 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

масло для обжарки;

мед и кокосовая стружка – для декора.

Способ приготовления

В глубокой миске взбейте яйцо с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло. Если масло холодное, натрите его на терке или прогрейте 5-10 секунд в микроволновке. Влейте воду и уксус, перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку вместе с крахмалом и разрыхлителем. Тесто должно быть мягким и эластичным. Как только оно перестанет липнуть к рукам — муки достаточно. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 10-15 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Нарежьте маленькими квадратиками или ромбиками. Жарьте в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета. Выложите горячее печенье на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Затем смажьте жидким медом и посыпьте кокосовой стружкой или сахарной пудрой.

Это печенье вкуснее всего свежим. Оно станет отличным дополнением к чашке травяного чая с мятой или какао. Если печенье останется на следующий день, держите его в плотно закрытом контейнере, чтобы оно не потеряло свою хрусткость от влаги.