Райська насолода на сковороді: млинці зі смаком кокосового батончика (відео)

Смачні та ніжні млинці

Млинці бувають тонкими класичними, пишними, заварними, шоколадними, а з них навіть можна приготувати ефектний райдужний торт із кремовими прошарками. Але сьогодні ми пропонуємо варіант, у якому головну роль відіграє начинка — ніжний кокосовий крем у стилі улюбленого десерту з білою стружкою. Саме начинка перетворює звичайні млинці на десерт ресторанного рівня, тому важливо обрати якісний вершковий сир без кислинки та натуральну кокосову стружку без зайвого цукру. Щоб текстура була шовковистою, начинку слід ретельно перетерти або перебити блендером, а кількість згущеного молока регулювати поступово — надлишок зробить крем занадто рідким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Як приготувати млинці з кокосовою начинкою

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

молоко тепле – 600 мл.;

вода тепла – 200 мл.;

цукор – 4 ст. л.;

ванільний цукор – 10 г.;

масло вершкове розтоплене – 70 г.;

борошно пшеничне просіяне – 300 г.;

сіль – дрібка.;

Для кокосової начинки:

вершковий сир або творог – 350 г.;

згущене молоко – 3–5 ст. л.;

кокосова стружка – 4–5 ст. л.;

ванільний екстракт – ½ ч. л.;

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до легкої піни. Влити тепле молоко та воду, поступово додати просіяне борошно й перебити масу до гладкої консистенції без грудочок. Додати розтоплене вершкове масло, перемішати та залишити тісто відпочити 10–15 хвилин. Випікати млинці на добре розігрітій сковороді по 40–60 секунд з кожного боку до легкого золотистого відтінку. Змішати вершковий сир зі згущеним молоком, ваніллю та кокосовою стружкою, перебити до кремової, густої текстури. Намазати начинку щедрим шаром на охолоджений млинець і загорнути рулетом або скласти конвертом.

Як і з чим подавати

Млинці з кокосовою начинкою найкраще подавати охолодженими, щоб крем стабілізувався й став більш щільним. Їх можна полити білим шоколадом, посипати підсушеною кокосовою стружкою або подати з мигдальними пластівцями для контрасту текстур. Для святкової подачі млинці викладають шарами, формуючи торт, або нарізають рулети порційними шматочками. Добре поєднуються з еспресо, латте або легким жасминовим чаєм.

Цей десерт демонструє, як проста основа може стати вишуканою стравою завдяки продуманій начинці та балансу солодкості.