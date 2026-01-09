Детей за уши не оттянете: как из вчерашнего риса приготовить фантастическую закуску за считанные минуты (видео)
Рецепт роскошной закуски за копейки
Бывает так, что хочется чего-то особенного, а в холодильнике есть только вчерашний рис, кусочек сыра и яйцо. Именно из этих простых продуктов можно приготовить вкусные рисовые шарики, от которых детей не оттянешь за уши.
Готовятся они быстро, буквально в несколько шагов. Вы можете добавить внутрь любимый сыр для того самого "эффекта тягучести" или же оставить их пустыми — они все равно будут очень вкусные. Это идеальная закуска, когда нужно быстро накормить семью или удивить чем-то новеньким, не тратя на это кучу денег и времени.
Как приготовить рисовые шарики с сыром
Советы по выбору ингредиентов и подготовке
Для начинки берите именно моцареллу или сулугуни, потому что после обжаривания такой сыр расплавится и будет тянуться. При желании можно использовать в качестве начинки мелко порезанную ветчину или колбасу. Также вместо сыра можно положить обжаренные шампиньоны с луком. К рису можно добавить натертую на мелкой терке сырую морковь или нарезанный шпинат.
Самая большая ошибка — пытаться лепить шарики сухими руками. Рис будет липнуть к пальцам, и вы просто разнервничаетесь. Держите рядом миску с водой и слегка смачивайте ладони перед каждым новым шариком.
Ингредиенты
- Рис отварной – 150 г
- Вода — 300 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Соль 1/2 ч. л.
- Паприка – 1/2 ч. л.
- Черный перец молотый – по вкусу
- Укроп и петрушка свежие – по вкусу
- Мука – 1-2 ст. л.
- Сыр моцарелла — 50 г
- Яйцо для панировки – 1-2 шт.
- Панировочные сухари
- Масло для жарки
Способ приготовления
- К рису добавить яйцо, соль, паприку, черный перец, измельченную зелень и муку. Перемешать.
- Сформировать руками шарики, вкладывая внутрь кусочки сыра.
- Запанировать сначала во взбитых яйцах, а затем в панировочных сухарях.
- Жарить на растительном масле с обеих сторон до золотистости.
Лучше всего эти шарики есть горячими, пока сыр внутри еще жидкий. Смешайте греческий йогурт, зубчик чеснока, щепотку соли и много укропа и подавайте этот соус вместе с рисовыми шариками. Также к ним подойдет кетчуп.