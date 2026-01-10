Забытый рецепт из столовых 50-х: вкусное блюдо "два в одном"
Можно готовить на обед или ужин
Во многих семьях любят котлеты с рисом, но обычно эти блюда готовят отдельно. Оказывается, их можно объединить в одной кастрюле, тогда рис будет вкуснее, а котлеты получатся сочными.
На портале "Господинька" отмечают, что такое блюдо часто подавали в столовых в 50-х годах. Это просто, быстро и сытно.
Советы по выбору ингредиентов и подготовке
Для приготовления котлет берите смесь говядины и свинины (60/40). Тогда они получатся действительно сочными. Для этого рецепта лучше всего подойдет пропаренный длиннозернистый рис. Он не слипается и сохраняет форму даже после продолжительного томления под котлетами, а круглый рис может превратиться в кашу. По этому же принципу можно приготовить блюдо с гречкой.
Ингредиенты
Для котлет:
- Мясной фарш – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Панировочные сухари — 100 г
- Вода (для замачивания сухарей) — 250 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- Масло (для жарки).
Для гарнира:
- Рис – 200 г
- Сливочное масло — 20 г
- Кипяток — 600 мл.
Способ приготовления
- Панировочные сухари залейте небольшим количеством воды, перемешайте и оставьте на 5 минут для набухания.
- Лук и чеснок измельчите в блендере (или пропустите через мясорубку). Добавьте их в фарш вместе с солью, перцем и набухшими сухарями. Разбейте яйцо и тщательно вымесите фарш.
- Сформируйте котлеты мокрыми руками. Обваляйте их в сухих панировочных сухарях. Обжарьте на сковороде с разогретым маслом по бокам до появления золотистой корочки.
- Рис промойте 2–3 раза до чистой воды. Пересыпьте в кастрюлю, залейте крутым кипятком и варите на маленьком огне под крышкой в течение 5 минут.
- Через 5 минут варки риса выложите сверху кусочки сливочного масла, а затем – обжаренные котлеты.
- Закройте кастрюлю крышкой и готовьте все еще 10 минут на маленьком огне.
Подавайте это блюдо с легким овощным салатом без майонеза.