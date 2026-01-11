Домашний крем-сыр из двух ингредиентов: магазинный и рядом не стоял (видео)

Рассказываем, как приготовить вкусную намазку из молока и лимонного сока

Приготовление крем-сыра в домашних условиях — отличный способ сэкономить на покупках. Вместо того чтобы тратить деньги на готовый сливочный сыр, такой как Philadelphia, вы можете легко сделать его сами всего из двух базовых ингредиентов. Этот подход не только экономит бюджет, но и позволяет экспериментировать с вкусовыми добавками.

Пользователь TikTok под ником Jerome Cooks Food поделился простым рецептом домашнего крем-сыра. Процесс занимает всего около 10 минут, а стоимость ингредиентов ниже, чем у готового продукта.

Как приготовить крем-сыр своими руками

Домашний крем-сыр легко приготовить без специального оборудования. Основной принцип заключается в свертывании молока с помощью лимонного сока, в результате чего получается нежная творожная масса. После этого остается взбить ее о кремовой констистенции, и сыр готов.

Рецепт домашнего крем-сыра

Ингредиенты (на примерно 200-300 г готового продукта):

1 литр цельного молока;

3 столовые ложки лимонного сока.

Способ приготовления:

В кастрюле нагрейте молоко на среднем огне почти до кипения. Добавьте лимонный сок, тщательно перемешайте и сразу снимите кастрюлю с огня. Дайте смеси постоять 3-5 минут — молоко должно свернуться. Процедите массу через застеленное марлей сито, чтобы отделить творог от жидкости. Промойте творожную массу под холодной проточной водой, чтобы удалить кислинку, затем отожмите лишнюю влагу, аккуратно сжимая марлю. Переложите отжатый творог в блендер. При желании добавьте соль, чеснок или зелень. Взбивайте на средней скорости до получения гладкой, кремовой консистенции.

Готовый крем-сыр переложите в контейнер. Домашний крем-сыр можно хранить в холодильнике до недели. Он подходит для приготовления бутербродов, соусов или выпечки.