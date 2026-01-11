Картофель, сосиски и сыр: домашняя запеканка, которую съедают до последнего куска
Просто смешали и запекли
Даже из самых простых продуктов можно приготовить ужин, который будет радовать вкусом. Картофель, сосиски, немного овощей и сыр – кажется, ничего особенного. Но стоит смешать все это вместе, выложить в форму и отправить в духовку — и через пол часа на столе будет аппетитное, питательное и вкусное блюдо.
Рецептом поделились на портале "Господинька". Такая запеканка выручит в будни, когда хочется чего-то сытного и простого, а времени на долгие приготовления нет.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Сметана — 200 г
- Морковь свежая – 1 шт.
- Зеленый лук — 1 пучок
- Оливки – 120 г
- Кукуруза консервированная — 170 г
- Сосиски – 8-10 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Сливочное масло – 2 ст. л. (1 ст. л. для картофеля + 1 ст. л. для обжаривания)
- Твердый сыр — 120 г
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
- Из картофеля приготовить пюре, добавить сливочное масло и сметану. Перемешать.
- Морковь натереть на терке. Нарезать зеленый лук, оливки. Добавить в пюре вместе с кукурузой. Перемешать.
- Сосиски нарезать кружочками, обжарить на сливочном масле примерно 3 минуты.
- Обжаренные сосиски, измельченный чеснок и лимонный сок добавить в пюре и перемешать.
- Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить половину пюре и посыпать тертым сыром.
6. Выложить вторую половину картофельного пюре, снова посыпать тертым сыром.
7. Запекать в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут.
Не торопитесь доставать запеканку из формы сразу. Дайте ей отдохнуть 10 минут после духовки. Это блюдо хорошо хранится в холодильнике до двух суток, поэтому его удобно готовить впрок. Запеканка сочетается с легким салатом из свежих огурцов или домашним томатным соусом с зеленью.