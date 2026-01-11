Картофель, сосиски и сыр: домашняя запеканка, которую съедают до последнего куска

Просто смешали и запекли

Даже из самых простых продуктов можно приготовить ужин, который будет радовать вкусом. Картофель, сосиски, немного овощей и сыр – кажется, ничего особенного. Но стоит смешать все это вместе, выложить в форму и отправить в духовку — и через пол часа на столе будет аппетитное, питательное и вкусное блюдо.

Рецептом поделились на портале "Господинька". Такая запеканка выручит в будни, когда хочется чего-то сытного и простого, а времени на долгие приготовления нет.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Сметана — 200 г

Морковь свежая – 1 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Оливки – 120 г

Кукуруза консервированная — 170 г

Сосиски – 8-10 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сок лимона – 1/2 шт.

Сливочное масло – 2 ст. л. (1 ст. л. для картофеля + 1 ст. л. для обжаривания)

Твердый сыр — 120 г

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Из картофеля приготовить пюре, добавить сливочное масло и сметану. Перемешать. Морковь натереть на терке. Нарезать зеленый лук, оливки. Добавить в пюре вместе с кукурузой. Перемешать. Сосиски нарезать кружочками, обжарить на сливочном масле примерно 3 минуты. Обжаренные сосиски, измельченный чеснок и лимонный сок добавить в пюре и перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить половину пюре и посыпать тертым сыром.

Запеканка из картофельного пюре и сосисок с овощами и сыром

6. Выложить вторую половину картофельного пюре, снова посыпать тертым сыром.

7. Запекать в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут.

Не торопитесь доставать запеканку из формы сразу. Дайте ей отдохнуть 10 минут после духовки. Это блюдо хорошо хранится в холодильнике до двух суток, поэтому его удобно готовить впрок. Запеканка сочетается с легким салатом из свежих огурцов или домашним томатным соусом с зеленью.