Картофель, сосиски и сыр: домашняя запеканка, которую съедают до последнего куска

Наталья Граковская
Картофельная запеканка с сосисками и сыром
Просто смешали и запекли

Даже из самых простых продуктов можно приготовить ужин, который будет радовать вкусом. Картофель, сосиски, немного овощей и сыр – кажется, ничего особенного. Но стоит смешать все это вместе, выложить в форму и отправить в духовку — и через пол часа на столе будет аппетитное, питательное и вкусное блюдо.

Рецептом поделились на портале "Господинька". Такая запеканка выручит в будни, когда хочется чего-то сытного и простого, а времени на долгие приготовления нет.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Сметана — 200 г
  • Морковь свежая – 1 шт.
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Оливки – 120 г
  • Кукуруза консервированная — 170 г
  • Сосиски – 8-10 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сок лимона – 1/2 шт.
  • Сливочное масло – 2 ст. л. (1 ст. л. для картофеля + 1 ст. л. для обжаривания)
  • Твердый сыр — 120 г
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

  1. Из картофеля приготовить пюре, добавить сливочное масло и сметану. Перемешать.
  2. Морковь натереть на терке. Нарезать зеленый лук, оливки. Добавить в пюре вместе с кукурузой. Перемешать.
  3. Сосиски нарезать кружочками, обжарить на сливочном масле примерно 3 минуты.
  4. Обжаренные сосиски, измельченный чеснок и лимонный сок добавить в пюре и перемешать.
  5. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить половину пюре и посыпать тертым сыром.
Картофельная запеканка с сосисками и сыром в духовке – простой рецепт ужина.
Запеканка из картофельного пюре и сосисок с овощами и сыром

6. Выложить вторую половину картофельного пюре, снова посыпать тертым сыром.

7. Запекать в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут.

Не торопитесь доставать запеканку из формы сразу. Дайте ей отдохнуть 10 минут после духовки. Это блюдо хорошо хранится в холодильнике до двух суток, поэтому его удобно готовить впрок. Запеканка сочетается с легким салатом из свежих огурцов или домашним томатным соусом с зеленью.

