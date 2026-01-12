Укр

Эта витаминная закуска заменит все салаты зимой: как приготовить ферментированные овощи (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ферментированные овощи полезнее консервированных
Ферментированные овощи полезнее консервированных. Фото Коллаж "Телеграфа"

Приготовленные таким образом овощи сохраняют максимум витаминов

Зимой хочется не только наваристых супов, но и чего-то свежего и полезного, ведь организм испытывает нехватку витаминов. Если обычная консервация уже надоела, можно приготовить ферментированные овощи. Благодаря особому способу приготовления они сохраняют максимум пользы и отлично подходят для холодного сезона.

Как приготовить хрустящие ферментированные овощи, показали на YouTube-канале "СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти". Рецепт очень простой и его можно без труда адаптировать под любой сезон.

Как приготовить ферментированные овощи

В отличие от маринования с уксусом ферментация позволяет сохранить все витамины и обогатить овощи полезными пробиотиками. В этом рецепте предлагается ферментировать цветную капусту и кольраби. Но зимой эти продукты можно заменить на нарезанную ломтиками свеклу, морковь, кимчи, корень петрушки или пастернака.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

  • Цветная капуста — 300-400 г
  • Красная (фиолетовая) капуста — 200 г
  • Редька (арбузная или черная) и дайкон – по 150 г
  • Кольраби – 1 небольшой плод
  • Брюссельская капуста — 100 г
  • Стебель сельдерея – 2–3 шт.
  • Лайм – 1/2 шт.
  • Вода – 1,5 л (желательно фильтрованная, без хлора)
  • Соль каменная – 30 г (примерно 2 ст. л. без горки).

Способ приготовления

  1. Все овощи тщательно моем. Цветную капусту разбираем на небольшие соцветия. Дайкон, редьку, кольраби чистим и нарезаем брусками толщиной 1 см. Лайм нарезаем тонко вместе с кожурой.
  2. Выкладываем овощи в чистую банку слоями. Фиолетовую капусту лучше положить ближе к середине — так она равномерно окрасит все остальные овощи в нежно-розовый цвет. Не утрамбовывайте овощи слишком сильно.
  3. Растворяем соль в холодной воде и заливаем овощи. Если овощи всплывают, сверху можно положить чистые листья капусты или небольшой гнет.
  4. Закрываем банку марлей и оставляем при комнатной температуре (оптимально 18–22°C) на 3–5 дней. Когда рассол станет мутным и появятся пузырьки, можно пробовать.

Ферментированные овощи вкуснее всего есть охлажденными. Выложите их на тарелку, сбрызните нерафинированным подсолнечным или кунжутным маслом и присыпьте семенами льна или черного кунжута. Подавайте к запеченному картофелю или мясным блюдам.

Теги:
#Овощи #Рецепты #Ферментация