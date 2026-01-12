Эта витаминная закуска заменит все салаты зимой: как приготовить ферментированные овощи (видео)

Приготовленные таким образом овощи сохраняют максимум витаминов

Зимой хочется не только наваристых супов, но и чего-то свежего и полезного, ведь организм испытывает нехватку витаминов. Если обычная консервация уже надоела, можно приготовить ферментированные овощи. Благодаря особому способу приготовления они сохраняют максимум пользы и отлично подходят для холодного сезона.

Как приготовить хрустящие ферментированные овощи, показали на YouTube-канале "СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти". Рецепт очень простой и его можно без труда адаптировать под любой сезон.

Как приготовить ферментированные овощи

В отличие от маринования с уксусом ферментация позволяет сохранить все витамины и обогатить овощи полезными пробиотиками. В этом рецепте предлагается ферментировать цветную капусту и кольраби. Но зимой эти продукты можно заменить на нарезанную ломтиками свеклу, морковь, кимчи, корень петрушки или пастернака.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

Цветная капуста — 300-400 г

Красная (фиолетовая) капуста — 200 г

Редька (арбузная или черная) и дайкон – по 150 г

Кольраби – 1 небольшой плод

Брюссельская капуста — 100 г

Стебель сельдерея – 2–3 шт.

Лайм – 1/2 шт.

Вода – 1,5 л (желательно фильтрованная, без хлора)

Соль каменная – 30 г (примерно 2 ст. л. без горки).

Способ приготовления

Все овощи тщательно моем. Цветную капусту разбираем на небольшие соцветия. Дайкон, редьку, кольраби чистим и нарезаем брусками толщиной 1 см. Лайм нарезаем тонко вместе с кожурой. Выкладываем овощи в чистую банку слоями. Фиолетовую капусту лучше положить ближе к середине — так она равномерно окрасит все остальные овощи в нежно-розовый цвет. Не утрамбовывайте овощи слишком сильно. Растворяем соль в холодной воде и заливаем овощи. Если овощи всплывают, сверху можно положить чистые листья капусты или небольшой гнет. Закрываем банку марлей и оставляем при комнатной температуре (оптимально 18–22°C) на 3–5 дней. Когда рассол станет мутным и появятся пузырьки, можно пробовать.

Ферментированные овощи вкуснее всего есть охлажденными. Выложите их на тарелку, сбрызните нерафинированным подсолнечным или кунжутным маслом и присыпьте семенами льна или черного кунжута. Подавайте к запеченному картофелю или мясным блюдам.