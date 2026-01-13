Просто наріжте і змішайте: смачна вечеря працюючої мами (відео)

Приготуйте цю страву — рідні точно попросять добавки

Картопля з курячою грудинкою — це ніби просте, проте дуже смачне поєднання. Ці продукти особливо рятують, коли треба нагодувати родину поживною їжею та не витрачати та приготування багато часу.

У кулінарному TikTok-блозі sur.lecomptoir поділились саме таким рецептом. Достатньо просто нарізати інгредієнти, все змішати та запекти. Така вечеря сподобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти

Куряче філе 3 шт. (приблизно 600-700 г)

Картопля 4-5 шт. (середнього розміру)

Цибуля ріпчаста 1 велика шт.

Помідор 1-2 шт. (краще сорту "сливка" — вони менш водянисті)

Сир твердий 120-150 г (чудово підійде Гауда або Чеддер для насиченого смаку)

Олія 2 ст. л. (для змащування)

Сіль, чорний перець, дрібка гострого перцю.

Вершкова заправка:

Яйця 2 шт.

Вершки (15-20%) 200 мл

Прованські трави 0.5 ч. л.

Каррі 1 ч. л. (без гірки)

Спосіб приготування

Змастіть форму для запікання олією. Цибулю наріжте тонкими півкільцями і викладіть на дно — вона стане "подушкою", яка не дасть картоплі підгоріти і віддасть свій аромат м'ясу. Картоплю наріжте кружечками завтовшки 2-3 мм. Викладіть картоплю зверху на цибулю, посоліть та поперчіть. Наріжте курячу грудку кубиками приблизно 2х2 см. Посоліть, додайте трохи перцю і перемішайте. Викладіть рівномірним шаром на картоплю. У глибокій мисці збийте яйця з вершками, додайте сіль, прованські трави та каррі. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності. Рівномірно залийте сумішшю інгредієнти у формі. Накрийте форму фольгою. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці 40 хвилин. Дістаньте форму, зніміть фольгу. Посипте страву тертим сиром. Зверху викладіть кружечки помідорів. Запікайте ще 10-15 хвилин без фольги, поки сир не розплавиться і не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.

Перед тим як нарізати запіканку, дайте їй "відпочити" 5-10 хвилин після духовки. За цей час соуси стабілізуються, і ви зможете відрізати красивий рівний шматочок. Ця страва чудово смакує з легким салатом із свіжої капусти або маринованими огірочками.