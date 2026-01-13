Просто нарежьте и смешайте: вкусный ужин работающей мамы (видео)

Приготовьте это блюдо – родные точно попросят добавки

Картофель с куриной грудкой — это вроде бы простое, но очень вкусное сочетание. Эти продукты особенно выручают, когда нужно накормить семью питательной едой и не тратить на приготовление много времени.

В кулинарном TikTok-блоге sur.lecomptoir поделились именно таким рецептом. Достаточно просто нарезать ингредиенты, все смешать и запечь. Такой ужин понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

Куриное филе 3 шт. (примерно 600-700 г)

Картофель 4-5 шт. (среднего размера)

Лук репчатый 1 шт.

Помидор 1-2 шт. (лучше сорта "сливка" — они менее водянистые)

Сыр твердый 120-150 г (подойдет Гауда или Чеддер для насыщенного вкуса)

Масло 2 ст. л. (для смазывания)

Соль, черный перец, щепотка острого перца.

Сливочная заправка:

Яйца 2 шт.

Сливки (15-20%) 200 мл

Прованские травы 0.5 ч. л.

Карри 1 ч. л. (без горки)

Способ приготовления

Смажьте форму для запекания маслом. Лук нарежьте тонкими полукольцами и выложите на дно — он станет "подушкой", которая не даст картофелю подгореть и отдаст свой аромат мясу. Картофель нарежьте кружочками толщиной 2–3 мм. Выложите картофель сверху на лук, посолите и поперчите. Нарежьте куриную грудку кубиками примерно 2х2 см. Посолите, добавьте немного перца и перемешайте. Выложите равномерным слоем на картофель. В глубокой миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль, прованские травы и карри. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Равномерно залейте смесью ингредиенты в форме. Накройте форму фольгой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40 минут. Достаньте форму, снимите фольгу. Посыпьте блюдо тертым сыром. Сверху выложите кружочки помидоров. Запекайте еще 10–15 минут без фольги, пока сыр не расплавится и не появится аппетитная румяная корочка.

Перед тем как нарезать запеканку, дайте ей "отдохнуть" 5–10 минут после духовки. За это время соусы стабилизируются, и вы сможете отрезать красивый ровный кусочек. Это блюдо отлично сочетается с легким салатом из свежей капусты или маринованными огурчиками.