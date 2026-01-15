Рус

Без яєць та дріжджів: українка розкрила секрет приготування пухких оладок

Наталя Граковська
Оладки
Оладки. Фото Колаж "Телеграфу"

У тісті для оладок має бути багато борошна

Оладки — одна з найпопулярніших страв на сніданок у багатьох українських родинах. Здається, що приготувати їх дуже просто. Проте не в усіх виходять справді пухкі, повітряні оладки.

У соцмережі Threads українка під ником zhakhalova_svitlana поділилася своїм перевіреним рецептом оладок без яєць. За її словами, вони завжди виходять пухкими. А головний секрет криється в додаванні більшої кількості борошна.

Як приготувати пухкі оладки — покроковий рецепт

Інгредієнти

  • Кефір 1 склянка
  • Борошно приблизно 1,5–2 склянки
  • Цукор 1–2 ст. л.
  • Сіль дрібка
  • Сода 1/2 ч. л.
  • Олія для смаження.

Для приготування пухких оладків підходить тільки жирний кефір, якому 3-5 днів. У "старому" кефірі більше кислоти, що призводить до кращої реакції з содою. Також рекомендується не додавати у тісто на оладки занадто багато цукру, інакше вони будуть підгоряти зовні, а всередині залишаться сирими.

Спосіб приготування

1. Змішайте кефір із цукром та сіллю. Кефір має бути кімнатної температури або навіть ледь теплим.

2. Поступово всипайте борошно. Орієнтуйтеся не на грами, а на консистенцію. Тісто має бути настільки густим, щоб воно не стікало з ложки, а його доводилося "зсувати" на пательню.

3. Коли пательня з олією вже розігріта, додайте соду в тісто і швидко перемішайте. Як тільки тісто почне пузиритися, більше не перемішуйте його.

Як приготувати пухкі оладки на кефірі
Рецепт пишних оладок на сковороді

4. Смажте на середньому вогні обов'язково під кришкою. Це створює ефект духовки, і оладки пропікаються по всій висоті. Коли зверху з'явилися дірочки, а поверхня стала матовою — час перевертати.

Рецепт оладок
Як приготувати оладки

Оладки ідеально поєднуються зі сметаною, медом або джемом. А якщо хочеться чогось особливого, приготуйте до них цибулевий мармелад.

Теги:
#Рецепти #Випічка #Оладки