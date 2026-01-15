Без яєць та дріжджів: українка розкрила секрет приготування пухких оладок

У тісті для оладок має бути багато борошна

Оладки — одна з найпопулярніших страв на сніданок у багатьох українських родинах. Здається, що приготувати їх дуже просто. Проте не в усіх виходять справді пухкі, повітряні оладки.

У соцмережі Threads українка під ником zhakhalova_svitlana поділилася своїм перевіреним рецептом оладок без яєць. За її словами, вони завжди виходять пухкими. А головний секрет криється в додаванні більшої кількості борошна.

Як приготувати пухкі оладки — покроковий рецепт

Інгредієнти

Кефір 1 склянка

Борошно приблизно 1,5–2 склянки

Цукор 1–2 ст. л.

Сіль дрібка

Сода 1/2 ч. л.

Олія для смаження.

Для приготування пухких оладків підходить тільки жирний кефір, якому 3-5 днів. У "старому" кефірі більше кислоти, що призводить до кращої реакції з содою. Також рекомендується не додавати у тісто на оладки занадто багато цукру, інакше вони будуть підгоряти зовні, а всередині залишаться сирими.

Спосіб приготування

1. Змішайте кефір із цукром та сіллю. Кефір має бути кімнатної температури або навіть ледь теплим.

2. Поступово всипайте борошно. Орієнтуйтеся не на грами, а на консистенцію. Тісто має бути настільки густим, щоб воно не стікало з ложки, а його доводилося "зсувати" на пательню.

3. Коли пательня з олією вже розігріта, додайте соду в тісто і швидко перемішайте. Як тільки тісто почне пузиритися, більше не перемішуйте його.

Рецепт пишних оладок на сковороді

4. Смажте на середньому вогні обов'язково під кришкою. Це створює ефект духовки, і оладки пропікаються по всій висоті. Коли зверху з'явилися дірочки, а поверхня стала матовою — час перевертати.

Як приготувати оладки

Оладки ідеально поєднуються зі сметаною, медом або джемом. А якщо хочеться чогось особливого, приготуйте до них цибулевий мармелад.