Без яєць та дріжджів: українка розкрила секрет приготування пухких оладок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У тісті для оладок має бути багато борошна
Оладки — одна з найпопулярніших страв на сніданок у багатьох українських родинах. Здається, що приготувати їх дуже просто. Проте не в усіх виходять справді пухкі, повітряні оладки.
У соцмережі Threads українка під ником zhakhalova_svitlana поділилася своїм перевіреним рецептом оладок без яєць. За її словами, вони завжди виходять пухкими. А головний секрет криється в додаванні більшої кількості борошна.
Як приготувати пухкі оладки — покроковий рецепт
Інгредієнти
- Кефір 1 склянка
- Борошно приблизно 1,5–2 склянки
- Цукор 1–2 ст. л.
- Сіль дрібка
- Сода 1/2 ч. л.
- Олія для смаження.
Для приготування пухких оладків підходить тільки жирний кефір, якому 3-5 днів. У "старому" кефірі більше кислоти, що призводить до кращої реакції з содою. Також рекомендується не додавати у тісто на оладки занадто багато цукру, інакше вони будуть підгоряти зовні, а всередині залишаться сирими.
Спосіб приготування
1. Змішайте кефір із цукром та сіллю. Кефір має бути кімнатної температури або навіть ледь теплим.
2. Поступово всипайте борошно. Орієнтуйтеся не на грами, а на консистенцію. Тісто має бути настільки густим, щоб воно не стікало з ложки, а його доводилося "зсувати" на пательню.
3. Коли пательня з олією вже розігріта, додайте соду в тісто і швидко перемішайте. Як тільки тісто почне пузиритися, більше не перемішуйте його.
4. Смажте на середньому вогні обов'язково під кришкою. Це створює ефект духовки, і оладки пропікаються по всій висоті. Коли зверху з'явилися дірочки, а поверхня стала матовою — час перевертати.
Оладки ідеально поєднуються зі сметаною, медом або джемом. А якщо хочеться чогось особливого, приготуйте до них цибулевий мармелад.