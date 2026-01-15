Укр

Без яиц и дрожжей: украинка раскрыла секрет приготовления пышных оладий

В тесте для оладий должно быть много муки

Оладьи — одно из самых популярных блюд на завтрак во многих украинских семьях. Кажется, что приготовить их очень просто. Однако не у всех получаются по-настоящему пышные, воздушные оладьи.

В соцсети Threads украинка под ником zhakhalova_svitlana поделилась своим проверенным рецептом оладий без яиц. По ее словам, они всегда получаются пышными. А главный секрет кроется в добавлении большего количества муки.

Как приготовить пышные оладьи — пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Кефир 1 стакан
  • Мука примерно 1,5–2 стакана
  • Сахар 1-2 ст. л.
  • Соль щепотка
  • Сода 1/2 ч. л.
  • Масло для жарки.

Для приготовления пышных оладий подходит только жирный кефир, которому 3–5 дней. В "старом" кефире больше кислоты, что приводит к лучшей реакции с содой. Также рекомендуется не добавлять в тесто для оладий слишком много сахара, иначе они будут подгорать снаружи, а внутри останутся сырыми.

Способ приготовления

1. Смешайте кефир с сахаром и солью. Кефир должен быть комнатной температуры или даже слегка теплым.

2. Постепенно всыпайте муку. Ориентируйтесь не на граммы, а на консистенцию. Тесто должно быть настолько густым, чтобы оно не стекало с ложки, а его приходилось "сдвигать" на сковороду.

3. Когда сковорода с маслом уже разогрета, добавьте соду в тесто и быстро перемешайте. Как только тесто начнет пузыриться, больше не перемешивайте его.

Как приготовить рыхлые оладьи на кефире.
Рецепт пышных оладий на сковороде

4. Жарьте на среднем огне обязательно под крышкой. Это создает эффект духовки, и оладьи пропекаются по всей высоте. Когда сверху появились дырочки, а поверхность стала матовой – пора переворачивать.

Рецепт оладий
Как приготовить оладьи

Оладьи идеально сочетаются со сметаной, медом или джемом. А если хочется чего-нибудь особенного, приготовьте к ним луковый мармелад.

