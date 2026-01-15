Без яиц и дрожжей: украинка раскрыла секрет приготовления пышных оладий
В тесте для оладий должно быть много муки
Оладьи — одно из самых популярных блюд на завтрак во многих украинских семьях. Кажется, что приготовить их очень просто. Однако не у всех получаются по-настоящему пышные, воздушные оладьи.
В соцсети Threads украинка под ником zhakhalova_svitlana поделилась своим проверенным рецептом оладий без яиц. По ее словам, они всегда получаются пышными. А главный секрет кроется в добавлении большего количества муки.
Как приготовить пышные оладьи — пошаговый рецепт
Ингредиенты
- Кефир 1 стакан
- Мука примерно 1,5–2 стакана
- Сахар 1-2 ст. л.
- Соль щепотка
- Сода 1/2 ч. л.
- Масло для жарки.
Для приготовления пышных оладий подходит только жирный кефир, которому 3–5 дней. В "старом" кефире больше кислоты, что приводит к лучшей реакции с содой. Также рекомендуется не добавлять в тесто для оладий слишком много сахара, иначе они будут подгорать снаружи, а внутри останутся сырыми.
Способ приготовления
1. Смешайте кефир с сахаром и солью. Кефир должен быть комнатной температуры или даже слегка теплым.
2. Постепенно всыпайте муку. Ориентируйтесь не на граммы, а на консистенцию. Тесто должно быть настолько густым, чтобы оно не стекало с ложки, а его приходилось "сдвигать" на сковороду.
3. Когда сковорода с маслом уже разогрета, добавьте соду в тесто и быстро перемешайте. Как только тесто начнет пузыриться, больше не перемешивайте его.
4. Жарьте на среднем огне обязательно под крышкой. Это создает эффект духовки, и оладьи пропекаются по всей высоте. Когда сверху появились дырочки, а поверхность стала матовой – пора переворачивать.
Оладьи идеально сочетаются со сметаной, медом или джемом. А если хочется чего-нибудь особенного, приготовьте к ним луковый мармелад.