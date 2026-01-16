Смачніше за деруни і простіше за запіканку: що приготувати з картоплі, коли хочеться чогось особливого
Читать на русском
Рецепт поживного сніданку або вечері за лічені хвилини
Смажена картопля — класична страва, яку люблять і дорослі, і діти. Та варто лише додати до неї яйце, трохи твердого сиру та запашної зелені, і звична страва перетворюється на ситний, ароматний картопляний млинець. Це нескладний рецепт, який ідеально підійде для сніданку або коли хочеться урізноманітнити буденне меню.
Рецептом страви поділилися на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- картопля сира — 450 г;
- яйце сире — 1 шт.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- сир твердий — 80 г;
- зелена цибуля або інша зелень — 35 г;
- олія рослинна — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Очищену картоплю натріть на грубій тертці. Одразу після цього руками або через марлю відіжміть сік.
- Розігрійте олію на сковороді. Викладіть половину картоплі, рівномірно розподіляючи її по дну. Злегка утрамбуйте лопаткою.
- В окремій мисці змішайте яйце, сіль, перець, тертий сир та дрібно нарізану зелену цибулю.
- Викладіть суміш поверх шару картоплі, зверху накрийте другою половиною картоплі.
- Накрийте сковорідку кришкою. Готуйте на середньому вогні 9–10 хвилин.
- Акуратно переверніть та смажте млинець без кришки ще 5–7 хвилин до повної готовності.
Подавайте страву гарячою, розрізавши на 4 частини, як піцу. Додайте на тарілку ложку холодної домашньої сметани та посипте страву зеленню. Якщо ви хочете більш пікантного смаку, додайте до сирної начинки зубчик подрібненого часнику чи нарізану копчену ковбасу.