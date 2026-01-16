Смачніше за деруни і простіше за запіканку: що приготувати з картоплі, коли хочеться чогось особливого

Рецепт поживного сніданку або вечері за лічені хвилини

Смажена картопля — класична страва, яку люблять і дорослі, і діти. Та варто лише додати до неї яйце, трохи твердого сиру та запашної зелені, і звична страва перетворюється на ситний, ароматний картопляний млинець. Це нескладний рецепт, який ідеально підійде для сніданку або коли хочеться урізноманітнити буденне меню.

Рецептом страви поділилися на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

картопля сира — 450 г;

яйце сире — 1 шт.;

сіль — 1/3 ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

сир твердий — 80 г;

зелена цибуля або інша зелень — 35 г;

олія рослинна — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Очищену картоплю натріть на грубій тертці. Одразу після цього руками або через марлю відіжміть сік. Розігрійте олію на сковороді. Викладіть половину картоплі, рівномірно розподіляючи її по дну. Злегка утрамбуйте лопаткою. В окремій мисці змішайте яйце, сіль, перець, тертий сир та дрібно нарізану зелену цибулю. Викладіть суміш поверх шару картоплі, зверху накрийте другою половиною картоплі. Накрийте сковорідку кришкою. Готуйте на середньому вогні 9–10 хвилин. Акуратно переверніть та смажте млинець без кришки ще 5–7 хвилин до повної готовності.

Подавайте страву гарячою, розрізавши на 4 частини, як піцу. Додайте на тарілку ложку холодної домашньої сметани та посипте страву зеленню. Якщо ви хочете більш пікантного смаку, додайте до сирної начинки зубчик подрібненого часнику чи нарізану копчену ковбасу.