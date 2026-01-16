Вкуснее дерунов и проще запеканки: что приготовить из картофеля, когда хочется чего-то особенного

Рецепт питательного завтрака или ужина за считанные минуты

Жареный картофель — классическое блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Но стоит только добавить к ней яйцо, немного твердого сыра и ароматной зелени, и привычное блюдо превращается в сытный, ароматный картофельный блин. Это несложный рецепт, который идеально подойдет для завтрака или когда хочется разнообразить привычное меню.

Рецептом блюда поделились на портале "Господинька".

Ингредиенты:

картофель сырой — 450 г;

яйцо сырое – 1 шт.;

соль — 1/3 ч. л.;

перец черный молотый – по своему вкусу;

сыр твердый — 80 г;

зеленый лук или другая зелень — 35 г;

масло растительное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Очищенный картофель натрите на крупной терке. Сразу после этого руками или через марлю отожмите сок. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите половину картофеля, равномерно распределяя его по дну. Слегка утрамбуйте лопаткой. В отдельной миске смешайте яйцо, соль, перец, тертый сыр и мелко нарезанный зеленый лук. Выложите смесь поверх слоя картофеля, сверху накройте второй половиной картофеля. Накройте сковороду крышкой. Готовьте на среднем огне 9-10 минут. Аккуратно переверните и жарьте картофельный блин без крышки еще 5–7 минут до полной готовности.

Подавайте блюдо горячим, разрезав на 4 части, как пиццу. Добавьте на тарелку ложку холодной домашней сметаны и посыпьте зеленью. Если вы хотите более пикантного вкуса, добавьте к сырной начинке зубчик измельченного чеснока или нарезанную копченую колбасу.