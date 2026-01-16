Вкуснее дерунов и проще запеканки: что приготовить из картофеля, когда хочется чего-то особенного
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт питательного завтрака или ужина за считанные минуты
Жареный картофель — классическое блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Но стоит только добавить к ней яйцо, немного твердого сыра и ароматной зелени, и привычное блюдо превращается в сытный, ароматный картофельный блин. Это несложный рецепт, который идеально подойдет для завтрака или когда хочется разнообразить привычное меню.
Рецептом блюда поделились на портале "Господинька".
Ингредиенты:
- картофель сырой — 450 г;
- яйцо сырое – 1 шт.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- перец черный молотый – по своему вкусу;
- сыр твердый — 80 г;
- зеленый лук или другая зелень — 35 г;
- масло растительное — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Очищенный картофель натрите на крупной терке. Сразу после этого руками или через марлю отожмите сок.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите половину картофеля, равномерно распределяя его по дну. Слегка утрамбуйте лопаткой.
- В отдельной миске смешайте яйцо, соль, перец, тертый сыр и мелко нарезанный зеленый лук.
- Выложите смесь поверх слоя картофеля, сверху накройте второй половиной картофеля.
- Накройте сковороду крышкой. Готовьте на среднем огне 9-10 минут.
- Аккуратно переверните и жарьте картофельный блин без крышки еще 5–7 минут до полной готовности.
Подавайте блюдо горячим, разрезав на 4 части, как пиццу. Добавьте на тарелку ложку холодной домашней сметаны и посыпьте зеленью. Если вы хотите более пикантного вкуса, добавьте к сырной начинке зубчик измельченного чеснока или нарезанную копченую колбасу.