Рис більше не злипатиметься: як приготувати його розсипчастим з першого разу

У приготуванні рису важлива не тільки якість продукту, а й посуд, в якому він вариться

Рис — один із найпопулярніших гарнірів у світі, але не завжди виходить приготувати його повітряним і розсипчастим. Часто страва виходить несмачною, занадто вологою або злипається в грудку.

Багато хто готує рис, не замислюючись про нюанси. Але є перевірений спосіб уникнути цих помилок та приготувати ідеальний розсипчастий рис. Своїми секретами поділилася авторка рецептів здорового харчування Еммі Клінтон, пише Express.

Як правильно варити рис

Одна з поширених помилок — варити рис як макарони, а потім зливати воду через сито. Через це рис стає несмачним. Під час приготування він має поступово вбирати рідину.

Почніть приготування з правильних пропорцій: на одну мірну чашку рису візьміть рівно дві чашки води. Вимірюйте інгредієнти точно, щоб рис увібрав усю рідину рівномірно.

Ретельно промийте рис перед варінням. Це допоможе видалити зайвий крохмаль, через який зерна злипаються.

Важливу роль відіграє і посуд, у якому готується рис. Ідеально підходить каструля з товстим дном і кришкою, що щільно прилягає. Для приготування розсипчастого рису потрібна пара, без неї зерна приготуються нерівномірно.

Помістіть промитий рис і воду в каструлю, доведіть до кипіння на сильному вогні. Швидко перемішайте, зменште вогонь до мінімуму і щільно закрийте кришкою. Після цього не відкривайте кришку приблизно 10 хвилин. Потім вимкніть плиту і залиште рис під кришкою ще на 5 хвилин. Це дозволить волозі розподілитися рівномірно, і рис дійде до готовності.

Наслідуючи ці поради, ви отримаєте смачний, не пересушений розсипчастий рис, який можна подавати як гарнір або використовувати для приготування голубців та інших страв.