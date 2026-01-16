Рис больше не будет слипаться: как приготовить его рассыпчатым с первого раза

В приготовлении риса важно не только качество продукта, но и посуда, в которой он варится

Рис — один из самых популярных гарниров в мире, но не всегда получается приготовить воздушным и рассыпчатым. Часто блюдо выходит безвкусным, слишком влажным или слипается в комок.

Многие готовят рис, не задумываясь о нюансах. Но есть проверенный способ избежать этих ошибок и приготовить идеальный рассыпчатый рис. Своими секретами поделилась автор рецептов здорового питания Эмми Клинтон, пишет Express.

Как правильно варить рис

Одна из распространенных ошибок — варить рис как макароны, а затем сливать воду через сито. Из-за этого рис становится безвкусным. Во время приготовления он должен постепенно впитывать жидкость.

Начните приготовление с правильных пропорций: на одну мерную чашку риса возьмите ровно две чашки воды. Измеряйте ингредиенты точно, чтобы рис впитал всю жидкость равномерно.

Тщательно промойте рис перед варкой. Это поможет удалить лишний крахмал, из-за которого зерна слипаются.

Важную роль играет и посуда, в которой готовится рис. Идеально подходит кастрюля с толстым дном и плотно прилегающей крышкой. Для приготовления рассыпчатого риса нужен пар, без него зерна приготовятся неравномерно.

Поместите промытый рис и воду в кастрюлю, доведите до кипения на сильном огне. Быстро перемешайте, уменьшите огонь до минимума и плотно закройте крышкой. После этого не открывайте крышку приблизительно 10 минут. Затем выключите плиту и оставьте рис под крышкой еще на 5 минут. Это позволит влаге распределиться равномерно, и рис дойдет до готовности.

Следуя этим советам, вы получите вкусный, не пересушенный рассыпчатый рис, который можно подавать как гарнир, либо использовать для приготовления голубцов и других блюд.