Ніжне, ароматне, просто тане в роті: перевірений спосіб сухого соління сала (відео)

Смачна закуска

Сало — це не просто продукт, а важлива частина української гастрономічної традиції. Його солять, коптять, маринують, запікають і подають як самостійну закуску або доповнення до простих страв. Солоне сало вважається одним із найдавніших способів заготівлі, адже воно зберігає природний смак, аромат і правильну текстуру продукту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oleksandrovnaoksana".

Для соління найкраще підходить сало на ребрах — воно майже завжди має м’ясну прошарку, завдяки якій готовий продукт виходить м’яким і соковитим. Важливо використовувати саме крупну сіль: дрібна може пересолити поверхню і не дає рівномірного результату. Ще один нюанс — спеції. Подрібнення солі, часнику та прянощів у блендері дозволяє створити однорідну ароматну суміш, яка краще проникає в сало.

За бажанням рецепт легко адаптувати: додати коріандр, копчену паприку або гострий перець для більш виразного смаку. Якщо потрібен ніжніший результат, час витримки при кімнатній температурі можна скоротити до двох днів.

Як смачно засолити сало

Інгредієнти:

сало на ребрах – 1 кг;

сіль крупна – 3–4 ст. л.;

часник – 1–2 головки;

чорний перець – 1 ч. л.;

лавровий лист – 2–3 шт.;

Спосіб приготування:

Підготувати сало, за потреби зачистити шкірку та обсушити паперовим рушником. Подрібнити у блендері сіль, часник, чорний перець та лавровий лист до стану однорідної пасти. Ретельно намастити сало ароматною сумішшю з усіх боків. Покласти сало в пакет або герметичний контейнер і залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні. Перекласти сало в холодильник і витримати ще щонайменше 1 добу перед подачею.

Як і з чим подавати

Солоне сало найкраще подавати тонко нарізаним, попередньо діставши з холодильника, щоб воно трохи зігрілося. Класичне поєднання — чорний або житній хліб, свіжа чи маринована цибуля, помідори, квашені овочі. Для подачі сало викладають на дерев’яну дошку, прикрашають зеленню або зернами гірчиці. Воно чудово доповнює борщ, печену картоплю та прості домашні страви.