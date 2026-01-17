Нежное, ароматное, просто тающее во рту: проверенный способ сухого соления сала (видео)

Вкусная закуска

Сало — это не просто продукт, а важная часть украинской гастрономической традиции. Его солят, коптят, маринуют, запекают и подают как самостоятельную закуску или дополнение к простым блюдам. Соленое сало считается одним из самых древних способов заготовки, ведь оно сохраняет естественный вкус, аромат и правильную текстуру продукта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oleksandrovnaoksana".

Для соления лучше всего подходит сало на ребрах – оно почти всегда имеет мясную прослойку, благодаря которой готовый продукт получается мягким и сочным. Важно использовать именно крупную соль: мелкая может пересолить поверхность и не дает равномерного результата. Еще один нюанс – специи. Измельчение соли, чеснока и пряностей в блендере позволяет создать однородную ароматную смесь, лучше проникающую в сало.

По желанию рецепт легко адаптировать: добавить кориандр, копченую паприку или острый перец для более внятного вкуса. Если требуется более нежный результат, то время выдержки при комнатной температуре можно сократить до двух дней.

Как вкусно засолить сало

Ингредиенты:

сало на ребрах – 1 кг;

соль крупная – 3–4 ст. л.;

чеснок – 1–2 головки;

черный перец – 1 ч. л.;

лавровый лист – 2–3 шт.;

Способ приготовления:

Подготовить сало, при необходимости зачистить кожуру и обсушить бумажным полотенцем. Измельчить в блендере соль, чеснок, чёрный перец и лавровый лист до состояния однородной пасты. Тщательно смазать сало ароматной смесью со всех сторон. Положить сало в пакет или герметичный контейнер и оставить при комнатной температуре на 2–3 дня. Переложить сало в холодильник и выдержать еще не менее 1 суток перед подачей.

Как и с чем подавать

Соленое сало лучше подавать тонко нарезанным, предварительно достав из холодильника, чтобы оно немного согрелось. Классическое сочетание – черный или ржаной хлеб, свежий или маринованный лук, помидоры, квашеные овощи. Для подачи сало выкладывают на деревянную доску, украшают зеленью или зернами горчицы. Оно прекрасно дополняет борщ, печеный картофель и простые домашние блюда.