Постная пицца без компромиссов: мягкое тесто и сочная овощная начинка (видео)

Пицца – одно из самых популярных блюд в мире, которое традиционно готовят на дрожжевом тесте с разнообразными начинками.

В домашней кухне давно появились и упрощенные варианты – из лаваша, готовых коржей или даже на сковороде. Это так называемые "ленивые" пиццы, когда хочется быстро и без лишних хлопот. Но сегодня предлагается более классический подход — постная пицца на дрожжевом тесте, сочетающая простоту приготовления и настоящий вкус домашней выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ho_nastya".

Постная пицца особенно актуальна во время поста, но подходит и для тех, кто просто хочет более легкое блюдо без продуктов животного происхождения. Для теста важно использовать свежие дрожжи – от них зависит мягкость и пористость основания. Вода должна быть теплой, но не горячей, в противном случае дрожжи не сработают. Типичная ошибка – забивать тесто лишним количеством муки: оно должно оставаться мягким и податливым. Начинку следует нарезать не слишком грубо, чтобы овощи успели пропекаться и не выделили излишнюю влагу.

Рецепт легко адаптируется: дрожжевое тесто можно заменить бесдрожжевым, а овощную начинку дополнить кукурузой, оливками, зеленью или постным сыром. При желании пиццу можно выпекать более тонкой — для хрустящей основы, или более толстой — для более мягкого варианта.

Как приготовить постную пиццу

Ингредиенты:

Для теста:

мука – примерно 400 г;

вода – 180 г;

дрожжи – 20 г;

соль – 1 щепотка;

сахар – 0,5 ч. л.;

масло – 2 ст. л.;

Для начинки:

грибы – 200 г;

сладкий перец – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

постный майонез – 2–3 ст. л.;

кетчуп – 2–3 ст. л.;

Способ приготовления:

Замесить тесто, соединив воду, дрожжи, соль, сахар, растительное масло и постепенно добавляя муку к мягкой, не липкой консистенции. Оставить тесто в теплом месте на 20–30 минут для подъема. Раскатать тесто и выложить в форму или противень. Смазать основание майонезом и кетчупом равномерным слоем. Выложить нарезанные грибы, перец и помидоры. Выпекать пиццу в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут.

Как и с чем подавать

Пиццу лучше всего подавать горячей, сразу после духовки. Перед подачей ее можно посыпать свежей зеленью или сбрызнуть оливковым маслом. Она хорошо сочетается с овощными салатами, лёгкими супами или томатными соусами. Такую пиццу удобно подавать как основное блюдо, перекус или угощение к чаю в компании.