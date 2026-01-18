"Наполеон" без тіста та без духовки: рецепт швидкого десерту (відео)
-
-
Цей Наполеон готується без тіста — потрібна лише пачка печива
Торт Наполеон давно став улюбленим у багатьох сім'ях. Проте приготування цього десерту займає багато часу. Саме тому господині створили спрощений рецепт улюбленого торта. У цьому рецепті швидкого Наполеона не потрібно тісто, бо його замінює листкове печиво. Залишається тільки зварити крем та зібрати торт.
Рецептом десерту поділилися на YouTube-каналі Galyna Radz. Смак буде трохи іншим, ніж у традиційного Наполеона, проте не гіршим.
Інгредієнти:
- 500 г печива "Вушка"
- 1 л молока
- 4 яйця
- 3 ст. л. ложки борошна
- 4 ст. л. цукру
- 100 г вершкового масла
- дрібка ваніліну
Щоб "Наполеон" точно вийшов смачним, обирайте для основи засмажене печиво, бо світлі "вушка" можуть занадто розмокнути. Крем краще варити з молока жирністю не менше 2.5%, а краще 3.2%. Тоді він вийде густий та насичений. Також важливо брати вершкове масло 82% жирності.
Спосіб приготування:
- У каструлі з товстим дном змішайте яйця, цукор та ваніль, злегка збийте вінчиком.
- Поступово додайте борошно, ретельно розтираючи суміш. Щоб не було грудочок, спочатку влийте лише 50 мл молока в яєчно-борошняну масу, і тільки потім доливайте решту молока.
- Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть крем постійно помішуючи. Як тільки з'являться перші бульбашки і маса загусне — знімайте з вогню.
- Додайте вершкове масло в гарячий крем. Перемішайте до повного розчинення та відставте крем вистигати.
- Змастіть дно невеликою кількістю крему, щоб зафіксувати перший шар печива. Викладайте "вушка" щільно одне до одного. Порожнечі заповнюйте шматочками ламаного печива. Щедро змащуйте кожен шар кремом.
Залиште 3-4 печива, розкришіть їх руками та посипте торт зверху та з боків. Робіть це перед подачею, якщо любите хрустку крихту, або одразу, якщо хочете, щоб вона була м’якою.
Обов'язково дайте торту настоятися в холодильнику 8-10 годин. За цей час печиво просочиться кремом і десерт буде дуже смачним.