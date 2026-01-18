"Наполеон" без тіста та без духовки: рецепт швидкого десерту (відео)

Цей Наполеон готується без тіста — потрібна лише пачка печива

Торт Наполеон давно став улюбленим у багатьох сім'ях. Проте приготування цього десерту займає багато часу. Саме тому господині створили спрощений рецепт улюбленого торта. У цьому рецепті швидкого Наполеона не потрібно тісто, бо його замінює листкове печиво. Залишається тільки зварити крем та зібрати торт.

Рецептом десерту поділилися на YouTube-каналі Galyna Radz. Смак буде трохи іншим, ніж у традиційного Наполеона, проте не гіршим.

Інгредієнти:

500 г печива "Вушка"

1 л молока

4 яйця

3 ст. л. ложки борошна

4 ст. л. цукру

100 г вершкового масла

дрібка ваніліну

Щоб "Наполеон" точно вийшов смачним, обирайте для основи засмажене печиво, бо світлі "вушка" можуть занадто розмокнути. Крем краще варити з молока жирністю не менше 2.5%, а краще 3.2%. Тоді він вийде густий та насичений. Також важливо брати вершкове масло 82% жирності.

Спосіб приготування:

У каструлі з товстим дном змішайте яйця, цукор та ваніль, злегка збийте вінчиком. Поступово додайте борошно, ретельно розтираючи суміш. Щоб не було грудочок, спочатку влийте лише 50 мл молока в яєчно-борошняну масу, і тільки потім доливайте решту молока. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть крем постійно помішуючи. Як тільки з'являться перші бульбашки і маса загусне — знімайте з вогню. Додайте вершкове масло в гарячий крем. Перемішайте до повного розчинення та відставте крем вистигати. Змастіть дно невеликою кількістю крему, щоб зафіксувати перший шар печива. Викладайте "вушка" щільно одне до одного. Порожнечі заповнюйте шматочками ламаного печива. Щедро змащуйте кожен шар кремом.

Залиште 3-4 печива, розкришіть їх руками та посипте торт зверху та з боків. Робіть це перед подачею, якщо любите хрустку крихту, або одразу, якщо хочете, щоб вона була м’якою.

Обов'язково дайте торту настоятися в холодильнику 8-10 годин. За цей час печиво просочиться кремом і десерт буде дуже смачним.