"Наполеон" без теста и без духовки: рецепт быстрого десерта (видео)

Этот Наполеон готовится без теста – нужна только пачка печенья

Торт Наполеон давно стал любимым во многих семьях. Но приготовление этого десерта занимает много времени. Именно поэтому хозяйки придумали упрощенный рецепт любимого торта. В этом рецепте быстрого Наполеона не нужно тесто, потому что его заменяет слоеное печенье. Остается только сварить крем и собрать торт.

Рецептом десерта поделились на YouTube-канале Galyna Radz. Вкус будет немного отличаться от традиционного Наполеона, но точно будет не хуже.

Ингредиенты:

500 г печенья "Ушки"

1 л молока

4 яйца

3 ст. л. ложки муки

4 ст. л. сахара

100 г сливочного масла

щепотка ванилина

Чтобы "Наполеон" точно получился вкусным, выбирайте для основания зажаренное печенье, потому что светлые "ушки" могут слишком размокнуть. Крем лучше варить из молока жирностью не менее 2,5%, а лучше 3,2%. Тогда он получится густой и насыщенный. Также важно брать сливочное масло 82% жирности.

Способ приготовления:

В кастрюле с толстым дном смешайте яйца, сахар и ваниль, слегка взбейте венчиком. Постепенно добавьте муку, тщательно растирая смесь. Чтобы не было комочков, сначала влейте только 50 мл молока в яично-мучную массу, и только затем доливайте остальное молоко. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и варите крем постоянно помешивая. Как только появятся первые пузырьки и масса загустеет – снимайте с огня. Добавить сливочное масло в горячий крем. Перемешайте до полного растворения и отставьте крем остывать. Смажьте дно небольшим количеством крема, чтобы зафиксировать первый слой печенья. Выкладывайте "ушки" плотно друг к другу. Пустоты заполняйте кусочками ломаного печенья. Щедро смазывайте каждый слой кремом.

Оставьте 3-4 печенья, раскрошите их руками и посыпьте торт сверху и по бокам. Делайте это перед подачей, если любите хрустящую крошку, или сразу, если хотите, чтобы она была мягкой.

Обязательно дайте торту настояться в холодильнике 8-10 часов. За это время печенье пропитается кремом и десерт будет очень вкусным.